MorphoSys-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 120,00 Overweight J.P. Morgan James Gordon 29.05.2019 114,00 Neutral Goldman Sachs Graig Suvannavej 21.05.2019 108,00 Buy Berenberg Bank Shanshan Xu 20.05.2019 65,00 Underperform RBC Capital Markets Zoe Karamanoli 17.05.2019 125,00 Buy Deutsche Bank Gunnar Romer 09.05.2019 96,00 Halten Independent Research Stefan Röhle 09.05.2019

Kurzprofil MorphoSys AG:



MorphoSys (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das in klinischen Entwicklungsphasen aktiv ist. MorphoSys hat sich der Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung außergewöhnlicher, innovativer Therapien für Patienten mit schweren Erkrankungen verschrieben. Der Schwerpunkt liegt auf Krebs. Auf der Grundlage seiner führenden Expertise in den Bereichen Antikörper-, Protein- und Peptidtechnologien hat MorphoSys zusammen mit seinen Partnern eine Wirkstoffpipeline mit mehr als 100 Programmen in Forschung und Entwicklung aufgebaut, von denen sich 29 derzeit in der klinischen Entwicklung befinden.



Im Jahr 2017 erhielt Tremfya(R), vermarktet vom Partner Janssen zur Behandlung von Schuppenflechte, als erstes Medikament auf Basis von MorphoSys' Antikörpertechnologie die Marktzulassung. Der am weitesten fortgeschrittene firmeneigene Produktkandidat des Unternehmens, MOR208, wurde von der US-Zulassungsbehörde FDA mit dem Status Therapiedurchbruch (breakthrough therapy designation) für die Behandlung von Patienten mit einem rezidivierenden oder refraktären diffusen großzelligen B-Zell-Lymphom (DLBCL) ausgezeichnet. Der MorphoSys-Konzern hat seinen Hauptsitz in Planegg bei München und beschäftigt aktuell rund 330 Mitarbeiter. Zudem ist die hundertprozentige US-amerikanische Tochtergesellschaft MorphoSys US Inc. tätig. Weitere Informationen unter https://www.morphosys.de.



HuCAL(R), HuCAL GOLD(R), HuCAL PLATINUM(R), CysDisplay(R), RapMAT(R), arYla(R), Ylanthia(R), 100 billion high potentials(R), LanthioPep(R), Slonomics(R), Lanthio Pharma(R) und LanthioPep(R) sind eingetragene Warenzeichen der MorphoSys Gruppe. Tremfya(R) ist ein Warenzeichen von Janssen Biotech, Inc. (07.06.2019/ac/a/t)







Planegg/München (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Biotech-Unternehmens MorphoSys AG (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 125,00 oder 65,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur MorphoSys-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die MorphoSys AG hat am 7. Mai die Zahlen für das erste Quartal 2019 präsentiert.Wie die Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX am 7. Mai meldet, hätten Meilensteinzahlungen und Tantiemen dem Biotechnologieunternehmen MorphoSys zum Jahresstart einen kräftigen Umsatzsprung beschert. Weil aber die Kosten etwa für Forschung und Entwicklung sowie für Vertrieb und Verwaltung ebenfalls deutlich angezogen hätten, sei das Biotechnologieunternehmen tiefer in die roten Zahlen gerutscht. Vor Steuern und Zinsen habe MorphoSys im ersten Quartal den Verlust auf 23,6 Millionen Euro ausgeweitet, nach minus 19 Millionen Euro ein Jahr zuvor. Unter dem Strich habe sich das Minus um 16 Prozent auf 22,7 Millionen Euro erhöht.Die Erlöse seien derweil im ersten Quartal auf 13,5 Millionen Euro geklettert, nachdem sie ein Jahr zuvor noch deutlich auf 2,8 Millionen Euro zurückgegangen seien. Damals sei eine Kooperation mit Novartis ausgelaufen, doch inzwischen würden die Einnahmen für MorphoSys wieder sprudeln. Für die kräftigen Zuwächse in den ersten drei Monaten des laufenden Jahres hätten im Wesentlichen erfolgsabhängige Zahlungen der Partner I-Mab und Janssen gesorgt. Unternehmenschef Simon Moroney habe sich zufrieden gezeigt: "Wir sind sehr gut in das Jahr 2019 gestartet, mit signifikanten Erfolgen in unseren firmeneigenen und Partner-Programmen sowie in der Unternehmensentwicklung", habe er laut Mitteilung gesagt. Für das Gesamtjahr bestätigte er die Finanzziele, ergänzt die dpa-AFX.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der MorphoSys-Aktie anbetrifft, kommt eine der höchsten Kursprognosen von J.P. Morgan. Die US-Bank hat die Einstufung für den Titel auf "overweight" mit einem Kursziel von 120 Euro belassen. Er habe seine Schätzungen für den Blutkrebs-Wirkstoffkandidaten MOR208 an eine längere Behandlungszeit und einen höheren Marktanteil angepasst, schrieb Analyst James Gordon in einer am 29. Mai vorliegenden Studie. Dies führe zu deutlich höheren mittelfristigen Gewinnerwartungen, das am Kapitalwert festgemachte Kursziel bleibe aber dennoch unverändert. Neue Kurstreiber könnten im Juni von der Medizinkonferenz in Lugano kommen.Eine der niedrigsten Kursprognosen für die MorphoSys-Aktie kommt vom Analysehaus Independent Research. Analyst Stefan Röhle hat die Einstufung für MorphoSys nach Zahlen für das erste Quartal auf "halten" mit einem Kursziel von 96 Euro belassen. Das Biotechnologieunternehmen habe den Verlust erwartungsgemäß ausgeweitet, schrieb Röhle in einer am 9. Mai vorliegenden Studie. Chancen biete die Wandlung hin zu einem Unternehmen, das auch Umsätze aus eigenen Produktverkäufen und nicht nur zum Beispiel aus Meilensteinzahlungen generiere. Zunächst aber verursache diese Transformation erhebliche Kosten.Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur MorphoSys-Aktie auf einen Blick: