MorphoSys-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 41,00 Halten Independent Research Tobias Gottschalt 17.11.2021 46,00 Hold Deutsche Bank Rajan Sharma 15.11.2021 95,00 Kaufen FMR Research Mohamad Vaseghi 15.11.2021 76,00 Overweight Morgan Stanley James Quigley 12.11.2021 47,00 Equal-weight Barclays Capital Rosie Turner 11.11.2021 124,00 Buy Berenberg Bank Zhiqiang Shu 11.11.2021 42,00 Neutral Goldman Sachs Keyur Parekh 11.11.2021 54,00 Neutral J.P. Morgan James Gordon 11.11.2021



Börsenplätze MorphoSys-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs MorphoSys-Aktie:

35,79 EUR -0,97% (29.11.2021, 16:43)



XETRA-Aktienkurs MorphoSys-Aktie:

35,90 EUR +2,05% (29.11.2021, 16:35)



ISIN MorphoSys-Aktie:

DE0006632003



WKN MorphoSys-Aktie:

663200



Ticker-Symbol MorphoSys-Aktie:

MOR



NASDAQ OTC-Symbol MorphoSys-Aktie:

MPSYF



Kurzprofil MorphoSys AG:



MorphoSys (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das sich der Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung innovativer Therapien für Menschen mit Krebs und Autoimmunerkrankungen verschrieben hat. Basierend auf seiner führenden Expertise in Antikörper- und Proteintechnologie treibt MorphoSys seine eigene Pipeline neuer Wirkstoffe voran und hat Antikörper entdeckt, die von Partnern in verschiedenen Bereichen mit ungedecktem medizinischem Bedarf entwickelt werden.



Im Jahr 2017 erhielt Tremfya® (Guselkumab) - entwickelt von Janssen Research & Development, LLC und vermarktet von Janssen Biotech, Inc. zur Behandlung von Schuppenflechte - als erstes Medikament, das auf MorphoSys' Antikörpertechnologie basiert, die Zulassung. Im Juli 2020 erteilte die US-amerikanische Gesundheitsbehörde FDA MorphoSys die beschleunigte Zulassung für Monjuvi® (Tafasitamab-cxix) in Kombination mit Lenalidomid zur Behandlung von Patienten mit einem bestimmten Lymphom-Typ.



MorphoSys hat seinen Hauptsitz in Planegg bei München und beschäftigt, einschließlich der hundertprozentigen US-amerikanischen Tochtergesellschaften MorphoSys US Inc. und Constellation Pharmaceuticals, Inc. aktuell mehr als 750 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Weitere Informationen unter www.morphosys.de.



Monjuvi® ist ein eingetragenes Warenzeichen der MorphoSys AG.

Tremfya® ist ein eingetragenes Warenzeichen von Janssen Biotech, Inc. (29.11.2021/ac/a/t)







Planegg/München (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Biotech-Unternehmens MorphoSys AG (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 124,00 oder 41,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur MorphoSys-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die MorphoSys AG hat am 10. November die Zahlen für das dritte Quartal 2021 veröffentlicht.Wie die Nachrichtenagentur dpa am 10. November berichtete, bleibe MorphoSys in den roten Zahlen. Im dritten Quartal habe das Biotechunternehmen zwar seinen Umsatz im Vergleich zum Vorjahr ankurbeln können, unter dem Strich sei jedoch ein Fehlbetrag von 112,8 Millionen Euro herausgekommen. Ein Jahr zuvor habe MorphoSys für das Jahresviertel noch ein Minus von rund 65 Millionen Euro ausgewiesen.Das Krebsmedikament Monjuvi habe den endgültigen Zahlen zufolge im vergangenen Quartal 18,6 Millionen Euro in die Kassen gespült. Konzernweit sei der Umsatz in dem Jahresviertel um 87 Prozent auf 41,2 Millionen Euro gestiegen. Damit habe MorphoSys besser abgeschnitten, als am Markt erwartet. Das Management um Konzernchef Jean-Paul Kress bestätigte seine Prognosen - die Umsatzziele waren wegen des schleppenden Laufs bei Monjuvi im Juli gekürzt worden, so die dpa-AFX ergänzend.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der MorphoSys-Aktie anbetrifft, kommt eine der höchsten Kursprognosen von FMR Research: Dr. Mohamad Vaseghi hat in einer Aktienanalyse vom 15. November das Kursziel von 95 Euro in Aussicht gestellt und geraten, den Titel unverändert zu kaufen.MorphoSys habe einen Konzernumsatz von 126,7 Mio. Euro (9M/20: 291,7 Mio. Euro) gemeldet, wobei der Umsatz mit dem Produkt Monjuvi in den ersten neun Monaten des Jahres 2021 auf 46,4 Mio. Euro angestiegen sei (9M/20: 4,4 Mio. Euro). Der Umsatzrückgang gegenüber dem Vorjahr resultiere hauptsächlich aus der Vorauszahlung im Rahmen des Kooperations- und Lizenzabkommens mit Incyte in Q1/20. MorphoSys habe bessere Tantiemen in Höhe von 42,4 Mio. Euro (9M/20: 30,3 Mio. Euro) erhalten.Die Umsatzkosten seien indes in 9M/21 rapide auf 22,7 Mio. Euro (9M/20: 0,2 Mio. Euro) gestiegen, was in erster Linie auf Projektübertragungen an Kunden sowie auf Anschaffungs- und Herstellungskosten für Vorräte, insbesondere für Monjuvi, zurückzuführen sei. Aufgrund der Übernahme von Constellation seit dem 15. Juli 2021 und der Ausweitung der Entwicklungsaktivitäten seien die Forschungs- und Entwicklungskosten für 9M/21 auf 138,2 Mio. Euro (9M/20: 86,6 Mio. Euro) gestiegen. Darüber hinaus hätten sich die Vertriebskosten auf 89,0 Mio. Euro (9M/20: 75,0 Mio. Euro) und die allgemeinen Verwaltungskosten (G&A) auf 60,1 Mio. Euro (9M/20: 37,2 Mio. Euro) belaufen.Im Zuge der Pandemie-Bedrohung habe die Biopharma-Branche einen gewaltigen Börsensprung erlebt, und die Begeisterung der Anleger für alles sei sicherlich gestiegen. Aber die Anzeichen würden darauf hindeuten, dass sich dieser Eifer abkühle. So würden die Daten zeigen, dass im dritten Quartal 2021 die Zahl der Börsengänge im Biopharmabereich ebenfalls rückläufig sei. Dennoch sehe Dr. Mohamad Vaseghi, Aktienanalyst von FMR Research, einen guten Fortschritt für die Geschäftsstrategie von MorphoSys im Bereich Hämatologie-Onkologie, die noch mehr Zeit benötige.Die niedrigste Kursprognose für MorphoSys kommt dagegen von Tobias Gottschalt, Analyst von Independent Research, der in einer Aktienanalyse vom 17. November sein Kursziel für die Aktie des Biotech-Unternehmens von 49,00 auf 41,00 Euro reduziert hat. Das Zahlenwerk für das dritte Quartal 2021 habe umsatzseitig im Rahmen der Analysten-Prognose und moderat über dem Marktkonsens gelegen. Ergebnisseitig habe das EBIT deutlich über, aber das EPS deutlich unter den Erwartungen gelegen. MorphoSys habe die Guidance für 2021 sowohl bei der Umsatzentwicklung als auch bei den betrieblichen Aufwendungen bestätigt.Insgesamt habe der Analyst weiterhin Zweifel an der strategischen und finanziellen Sinnhaftigkeit der im Juli 2021 vollzogenen Constellation-Übernahme, da MorphoSys sichere Mittelzuflüsse, u.a. aus Tantiemen für Tremfya (Gj. 2020: 42,5 Mio. Euro), gegen eine Kandidatenpipeline mit hohem Entwicklungsbedarf eintausche. Vor dem Hintergrund steigender COVID-19-Infektionen und damit verbundener Hospitalisierungen, die Patientenbehandlungen und die Durchführung klinischer Studien erneut beeinträchtigen könnten, habe der Analyst seine Ergebnisprognosen für die Geschäftsjahre 2021e (u.a. EPS: -7,55 (alt: -8,76) Euro) und 2022e (u.a. EPS: -8,74 (alt: -6,50) Euro) angepasst.In Erwartung eines positiven Gesamtertrags (zwölf Monate) von unten 10% lautet das Votum für die MorphoSys-Aktie weiterhin "halten", so Tobias Gottschalt, Analyst von Independent Research.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur MorphoSys-Aktie?