Börsenplätze Monster Beverage-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Monster Beverage-Aktie:

82,00 EUR +4,10% (06.05.2022, 20:49)



NASDAQ-Aktienkurs Monster Beverage-Aktie:

86,36 USD +4,00% (06.05.2022, 20:44)



ISIN Monster Beverage-Aktie:

US61174X1090



WKN Monster Beverage-Aktie:

A14U5Z



Ticker-Symbol Monster Beverage-Aktie:

MOB



NASDAQ-Symbol Monster Beverage-Aktie:

MNST



Kurzprofil Monster Beverage Corporation:



Monster Beverage Corporation (ISIN: US61174X1090, WKN: A14U5Z, Ticker-Symbol: MOB, NASDAQ-Symbol: MNST) ist ein Hersteller und Vermarkter von Energy Drinks und Erfrischungsgetränken wie Eistees, Multivitaminsäften, Limonaden, Wasser und Diätdrinks. Auch "Coffee to go", der in Getränkedosen vermarktet wird, gehört zum Portfolio. Monster Beverage vertreibt die Getränke unter den Markennamen Monster, Hansens Natural, Peace Tea, Worx Energy und Blue Sky. Der Konzern hält eine Reihe von internationalen Vertriebspartnerschaften und liefert seine Getränke in weltweit 70 Länder. (06.05.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Monster Beverage-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fóri vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Monster Beverage Corporation (ISIN: US61174X1090, WKN: A14U5Z, Ticker-Symbol: MOB, NASDAQ-Symbol: MNST) unter die Lupe.Der Energy-Drink-Hersteller Monster Beverage habe am Freitag seine Zahlen zum ersten Quartal veröffentlicht. Während der Umsatz die Markterwartungen übertroffen habe, sei Monster beim Gewinn je Aktie sowie den Margen hinter den Analystenschätzungen zurückgeblieben. Nachdem die Monster-Aktie mit einem Abschlag in den Handel gestartet sei, hätten die Papiere jedoch deutlich ins Plus gedreht.Im Vorfeld der Quartalszahlen habe sich der Wells Fargo-Analyst, Chris Carey, drei Ergebnisse erhofft: Eine Bruttomarge von mindestens 52 Prozent, die Ankündigung weiterer Aktienrückkäufe und einen Umsatzanstieg im mittleren Zehn-Prozent-Bereich. Erfüllt habe Monster letztlich nur die Umsatzerwartungen: Mit einem Anstieg um 22 Prozent auf 1,52 Milliarden Dollar seien sowohl Careys Vorstellungen als auch die Konsensschätzung von 1,42 Milliarden Dollar übertroffen worden. Die Bruttomarge sei mit 51,1 Prozent hingegen hinter den Erwartungen des Analysten zurückgeblieben. Auch der Markt habe 53,9 Prozent eine höhere Marge auf dem Zettel gehabt. Der Gewinn je Aktie sei mit 0,55 Dollar zudem vier Cent niedriger als im Vorjahr und 6 Cent geringer als von den Analysten erwartet ausgefallen.Zudem habe Monster kein Aktienrückkaufprogramm angekündigt, wolle allerdings in den USA die Preise anheben. "In den Vereinigten Staaten planen wir eine marktweite Preiserhöhung zum 1. September 2022", habe der stellvertretende Vizepräsident und Co-CEO Hilton Schlosberg betont.Auch wenn Monster beim Gewinn je Aktie und der Bruttomarge leicht hinter den Erwartungen zurückgeblieben sei, könne sich das Zahlenwerk sehen lassen. "Der Aktionär" bleibt für die Monster-Aktie weiter bullish so Jan Paul Fóri von "Der Aktionär". (Analyse vom 06.05.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link