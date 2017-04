Wien (www.aktiencheck.de) - Zu den Gewinnern am gestrigen Handelstag zählten die Aktien von Monsanto (ISIN: US61166W1018, WKN: 578919, Ticker-Symbol: MOO, NYSE-Symbol: MON), so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Ein deutliches Plus von 14,21% hätten auch die Aktien von Panera Bread (ISIN: US69840W1080, WKN: 882047, Ticker-Symbol: ABP) verzeichnet. Die deutsche Milliardärsfamilie Reimann wolle über ihre Finanzholding JAB die Bäckereikette für USD 7,5 Mrd. inklusive Verbindlichkeiten übernehmen.Zu einem wahren Kursfeuerwerk (+73,1%) sei es bei den Aktien von Plug Power (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) gekommen. Dem Unternehmen zufolge habe sich Amazon (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) das Recht gesichert, 23% an Plug Power zu übernehmen. Dazu müsse der Online-Händler in den kommenden Jahren mindestens USD 600 Mio. in Brennstoffzellen investieren. Amazon wollre damit Gabelstapler in elf seiner Verteil-Zentren mit diesen Energie-Lieferanten ausrüsten. (06.04.2017/ac/a/m)