Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte:



Der Autor Emil Jusifov hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: MongoDB.



Börsenplätze MongoDB-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs MongoDB-Aktie:

182,08 EUR -6,44% (05.06.2020, 14:56)



NASDAQ-Aktienkurs MongoDB-Aktie:

220,04 EUR -5,95% (04.06.2020)



ISIN MongoDB-Aktie:

US60937P1066



WKN MongoDB-Aktie:

A2DYB1



Ticker-Symbol MongoDB -Aktie Deutschland:

526



Nasdaq Ticker-Symbol MongoDB-Aktie:

MDB



Kurzprofil MongoDB Inc.:



MongoDB Inc. (ISIN: US60937P1066, WKN: A2DYB1, Ticker-Symbol: 526, Nasdaq-Ticker: MDB) ist eine moderne, universell einsetzbare Datenbankplattform. Die Plattform wurde entwickelt, um Anwendungen in großem Umfang über eine Vielzahl von Anwendungsfällen in der Cloud, vor Ort oder in einer hybriden Umgebung auszuführen. Das primäre Abonnementpaket ist MongoDB Enterprise Advanced, das seine proprietäre Datenbankserver, Sicherheit, Unternehmensverwaltungsfunktionen, seine grafische Benutzeroberfläche, Analyseintegrationen und technischen Support umfasst. Darüber hinaus bietet es MongoDB Atlas, sein Cloud Hosted Database-as-a-Service (DBaaS)-Angebot, das die Infrastruktur und das Management seines Community-Server-Angebots umfasst. Das Unternehmen bietet seinen Kunden auch professionelle Dienstleistungen an, einschließlich Beratung und Schulung. (05.06.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - MongoDB -Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von MongoDB Inc. (ISIN: US60937P1066, WKN: A2DYB1, Ticker-Symbol: 526, Nasdaq-Ticker: MDB) unter die Lupe.Der Datenbankspezialist MongoDB habe gestern nachbörslich seine Zahlen zum abgelaufenen Quartal vorgelegt und die Analystenerwartungen deutlich übertroffen. Lediglich der verhaltene Ausblick habe so manch einen Anleger gestört. Die Aktie notiere vorbörslich im Minus.Insgesamt habe MongoDB im ersten Quartal des Fiskaljahres 2021 ein Umsatzwachstum von 46 Prozent auf 130,3 Millionen Dollar und einen bereinigten Verlust von 13 Cent je Aktie erzielt. Analysten hätten einen Umsatz von 119,7 Millionen Dollar und einen Verlust von 25 Cent je Aktie erwartet.Die Bruttomarge habe 73 Prozent betragen. Der Free Cashflow habe sich auf 8,5 Millionen Dollar belaufen und sei damit rund 6 Millionen Dollar höher gewesen als im Vorjahr.Zum 30. April 2020 habe MongoDB rund 978 Millionen Cash und Cash-ähnliche Positionen in seiner Bilanz ausweisen können.Das Unternehmen erwarte für das zweite Quartal des Fiskaljahres 2021 einen Umsatz von 125 bis 127 Millionen Dollar und einen bereinigten Verlust von 41 bis 38 Cent je Aktie. Der Markt habe insgesamt auf eine optimistischere Prognose gehofft. Das Management habe betont, dass das Unternehmen bei seinem Ausblick explizit die negativen Effekte der Pandemie einbeziehe.MongoDB grenze sich von den traditionellen Datenbanken dadurch ab, dass es den Datenbestand und die Arbeitslast auf mehrere Server verteile und somit effizienter und performanter arbeite als SQL-basierte Datenbanken wie etwa Oracle oder Microsoft Azure SQL.MongoDB sei erst seit rund zweieinhalb Jahren an der Börse und könne jetzt schon auf eine beeindruckende Performance von über 800 Prozent zurückblicken. Seit dem März-Tief habe sich das Papier des Datenbankspezialisten sogar mehr als verdoppeln können. Die starken Zahlen würden die fundamentale Stärke des Unternehmens untermauern. Die technologischen Vorzüge der MongoDB-Datenbank würden dafür sprechen, dass das Unternehmen erst am Anfang seines Wachstums stehe.Anleger setzen die Aktie des aussichtsreichen Datenbankanbieters auf ihre Watchlist, so Emil Jusifov. "Der Aktionär" wird seine Leser über die weitere Entwicklung von MongoDB auf dem Laufenden halten. (Analyse vom 05.06.2020)