Der Autor Emil Jusifov hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: MongoDB.



Börsenplätze MongoDB-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs MongoDB-Aktie:

269,05 EUR +2,48% (10.03.2021, 09:27)



NASDAQ-Aktienkurs MongoDB-Aktie:

311,92 EUR +8,66% (09.03.2021)



ISIN MongoDB-Aktie:

US60937P1066



WKN MongoDB-Aktie:

A2DYB1



Ticker-Symbol MongoDB -Aktie Deutschland:

526



Nasdaq Ticker-Symbol MongoDB-Aktie:

MDB



Kurzprofil MongoDB Inc.:



MongoDB Inc. (ISIN: US60937P1066, WKN: A2DYB1, Ticker-Symbol: 526, Nasdaq-Ticker: MDB) ist eine moderne, universell einsetzbare Datenbankplattform. Die Plattform wurde entwickelt, um Anwendungen in großem Umfang über eine Vielzahl von Anwendungsfällen in der Cloud, vor Ort oder in einer hybriden Umgebung auszuführen. Das primäre Abonnementpaket ist MongoDB Enterprise Advanced, das seine proprietäre Datenbankserver, Sicherheit, Unternehmensverwaltungsfunktionen, seine grafische Benutzeroberfläche, Analyseintegrationen und technischen Support umfasst. Darüber hinaus bietet es MongoDB Atlas, sein Cloud Hosted Database-as-a-Service (DBaaS)-Angebot, das die Infrastruktur und das Management seines Community-Server-Angebots umfasst. Das Unternehmen bietet seinen Kunden auch professionelle Dienstleistungen an, einschließlich Beratung und Schulung. (10.03.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - MongoDB-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von MongoDB Inc. (ISIN: US60937P1066, WKN: A2DYB1, Ticker-Symbol: 526, Nasdaq-Ticker: MDB) unter die Lupe.Der Datenbankspezialist MongoDB habe heute nachbörslich seine Geschäftszahlen zum vergangenen Quartal präsentiert. Die Zahlen seien erwartungsgemäß stark ausgefallen. Die Aktie reagiere positiv.MongoDB habe seinen Umsatz im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2020/2021 um 38 Prozent im Vorjahresvergleich auf 171 Millionen Dollar gesteigert. Die Abo-Erlöse hätten um 39 Prozent auf 163,9 Millionen gesteigert werden können. Der Nettoverlust habe bei 75,8 Millionen Dollar gelegen."MongoDB kann auf einen starken Abschluss eines unglaublich erfolgreichen Jahres verweisen. Das Geschäftsjahr 2021 hat gezeigt, dass die moderne Anwendungsdatenplattform von MongoDB eine zunehmend strategische Rolle spielt, um Kunden mithilfe von Software und Daten einen Wettbewerbsvorteil zu ermöglichen", so Dev Ittycheria, CEO von MongoDB.Das Unternehmen erwarte für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2021/2022 einen Umsatz von 167 bis 170 Millionen Dollar. Der Nettoverlust solle zwischen 39 und 36 Cent pro Aktie liegen.Anleger setzen das Papier auf ihre Watchlist, so Emil Jusifov von "Der Aktionär". (Analyse vom 10.03.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte: