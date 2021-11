Die Aktien von QUALCOMM (ISIN: US7475251036, WKN: 883121, Ticker-Symbol: QCI, NASDAQ-Symbol: QCOM) hätten hingegen ihre Anleger mit einem Kurssprung um 12,7% erfreut. Der Chipkonzern habe mit einem überraschend positiven Ausblick für Begeisterung gesorgt. In diesem Jahr rechne das Unternehmen mit dem Verkauf von bis zu 550 Millionen 5G-tauglichen Telefonen. Für diese Technologie gelte QUALCOMM als führender Modemlieferant.



Mit einem Kursplus von 2,1% seien die Aktien von Merck & Co (ISIN: US58933Y1055, WKN: A0YD8Q, Ticker-Symbol: 6MK, NYSE-Symbol: MRK) neuerlich auf ein Rekordhoch gestiegen. Mittlerweile sei bekannt geworden, dass ein COVID-19 Medikament, das vor gut einem Monat auch unter Börsianern für Aufsehen gesorgt habe, die erste Zulassung in Großbritannien erhalten habe. Die Arznei solle das Risiko einer Einweisung in ein Krankenhaus oder eines Todes der Patienten um etwa die Hälfte senken würden.



Kräftige Kursgewinne habe es auch beim Elektro-LKW-Bauer Nikola (ISIN: US6541101050, WKN: A2P1CV, Ticker-Symbol: 8NI, NASDAQ-Symbol: NKLA) nach einem überraschend guten Quartalsbericht gegeben. Die ohnehin schwankungsfreudigen Aktien hätten mit einem Plus von 21% aufgewartet. Das Unternehmen habe sich zudem auf eine USD 125 Mio. schwere Geldstrafe geeinigt, um Ermittlungen der Börsenaufsicht SEC gegen den Firmengründer Trevor Milton beizulegen.



Wenngleich Auftragseingang und Umsatz im Jahresvergleich rückläufig gewesen seien und auch leicht unter den Erwartungen des Marktes zu liegen gekommen seien, habe das Betriebsergebnis von ANDRITZ (ISIN: AT0000730007, WKN: 632305, Ticker-Symbol: AZ2, Wien: ANDR, Nasdaq OTC-Symbol: ADRZF) die Schätzungen der Raiffeisen Bank International AG und den Konsensus fast mit einer Punktlandung erreicht. Beim Nettoergebnis, das um 45% angestiegen sei, habe der steirische Anlagenbauer sogar über Erwartungen gelegen. Der Ausblick fürs Gesamtjahr sei bestätigt worden und wie die gestrige Ankündigung eines Großauftrages für ein Zellstoffwerk zeige, habe das Management allen Grund, für die nächsten Monate zuversichtlich zu bleiben. (05.11.2021/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Der italienische Stromversorger Enel (ISIN: IT0003128367, WKN: 928624, Ticker-Symbol: ENL, Nasdaq OTC-Symbol: ESOCF) verzeichnete in den ersten neun Monaten 2021 einen Rückgang des bereinigten Betriebsergebnisses (EBITDA) von 4% auf EUR 12,6 Mrd. im Jahresvergleich, zum einen aufgrund hoher Einmaleffekte im Vorjahr, und zum anderen aufgrund zeitlich beschränkter Belastungen aus der Trockenheit und Gasknappheit in Chile, der Abwertung des brasilianischen Real sowie der Maßnahmen der italienischen und spanischen Regierung, Haushaltskunden vor Strompreisspitzen zu schützen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Trotz dieser Einmaleffekte, die eine grundsätzlich positive organische Entwicklung überlagert hätten, hätten die Ergebnisse leicht über den Markterwartungen gelegen.