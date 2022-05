Börsenplätze Moderna-Aktie:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Moderna-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Moderna Inc. (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9, Ticker-Symbol: 0QF, NASDAQ-Symbol: MRNA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Das Robert Koch-Institut (RKI) gehe von einer Zunahme von Affenpocken-Erkrankungen in Deutschland aus. Für diesen Fall seien laut Gesundheitsminister Karl Lauterbach "bis zu 40.000 Dosen" Pockenimpfstoff bestellt worden. Bisher gebe es in den USA zwei zugelassene Impfstoffe gegen Pocken, nun wolle auch Moderna mitmischen.Da sich weltweit Fälle von Affenpocken häufen würden, richte Moderna seine Impfstoffplattform darauf aus, eine Impfung zur Abwehr der Krankheit zu finden. Das Biotech-Unternehmen aus Cambridge, Massachusetts, das in Rekordgeschwindigkeit einen Impfstoff gegen Corona entwickelt habe, habe am Montag erklärt potenzielle Impfstoffe für Affenpocken auf "präklinischem Niveau" zu untersuchen.Moderna habe aber noch weitere starke Projekte in der Pipeline. Wie jüngst bekannt geworden sei, wolle der Bund zusätzlichen Corona-Impfstoff für den Herbst bestellen und damit auch mehrere mögliche Virusvarianten breiter abdecken. "Wir müssen auf alle Eventualitäten vorbereitet sein", habe Gesundheitsminister Karl Lauterbach gesagt. Eine vom Bundeskabinett beschlossene Strategie sehe daher weitere 830 Millionen Euro vor, um ein vom Hersteller Moderna angekündigtes Präparat zu beschaffen, das bei verschiedenen Varianten zugleich wirke.Auch die Schweizer Beteiligungsgesellschaft BB Biotech sei bei Moderna investiert. Wie Daniel Koller, Head Investment Team BB Biotech, erklärt habe, seien die Resultate für den Omikron-spezifischen Booster-Impfstoff und den Grippeimpfstoff mRNA-1010 die wohl wichtigsten Ereignisse für 2022. Eine neue Generation dieser mRNA-Vakzine solle herkömmlichen Grippeimpfstoffen hinsichtlich Wirkprofil und Effizienz überlegen sein, indem sie neben den vier von der WHO ausgewählten weitere Antigene und Virenstämme einbeziehe. Gelinge es, einen Kombinationsimpfstoff gegen Grippe- und Coronaviren auf den Markt zu bringen, könnte sich der globale Markt für Grippevakzine, der aktuell rund 500 Millionen Dosen jährlich stelle, deutlich erweitern, möglicherweise sogar verdoppeln.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link