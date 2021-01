Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Moderna Inc.:



Moderna Inc. (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9, Ticker-Symbol: 0QF, NASDAQ-Symbol: MRNA) beschäftigt sich mit transformativen Medikamenten auf der Basis von Boten-Ribonukleinsäure (mRNA). Sie hat eine Plattform geschaffen, um die zugrunde liegenden pharmazeutischen Eigenschaften der mRNA-Medikamente zu verbessern. Die Plattform besteht aus drei Bereichen: mRNA-Technologien, Verabreichungstechnologien und Herstellungsprozesse. Sie verfolgt die mRNA-Wissenschaft, um die unerwünschte Aktivierung des Immunsystems durch mRNA zu minimieren und die Wirksamkeit der mRNA in den Zielzellen zu maximieren.



Ihre Programme zur Entwicklung von Therapeutika und Impfstoffen umfassen Infektionskrankheiten, Onkologie, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und seltene genetische Krankheiten. Sie hat sechs Modalitäten geschaffen: prophylaktische Impfstoffe, Krebsimpfstoffe, intratumorale Immuno-Onkologie, lokalisierte regenerative Therapeutika, systemische sezernierte Therapeutika und systemische intrazelluläre Therapeutik. (14.01.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Moderna-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der US-Biotech-Unternehmens Moderna Inc. (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9, Ticker-Symbol: 0QF, NASDAQ-Symbol: MRNA) unter die Lupe.Stephane Bancel glaube nicht an eine Welt ohne Corona. "Wir werden mit diesem Virus leben müssen", so der Moderna-Chef am Mittwoch auf der JPMorgan Healthcare Conference. "SARS-CoV-2 wird nicht verschwinden." Doch Bancel habe auch ein paar aufmunternde Worte in Bezug auf die Virus-Mutationen parat.Laut dem CEO würden die Gesundheitsbehörden ständig nach neuen Varianten des Virus Ausschau halten müssen. Wissenschaftler könnten dann versuchten, die Impfstoffe anzupassen, so Bancel.Die Sorge vor Virusmutationen mache aktuell Politikern und Medizinern große Sorge. RKI-Präsident Lothar Wieler habe die Menschen in Deutschland am Donnerstag zum Verzicht auf nicht notwendige Reisen aufgefordert, um die Einschleppung der Corona-Varianten zu vermeiden.Mit Stand Mittwoch seien alle aktuell bekannten Fälle, in denen die neuen Varianten nachgewiesen worden seien, von Reisenden nach Deutschland gebracht worden.Moderna und auch Pfizer würden sich allerdings zuversichtlich zeigen, dass ihre Impfstoffe auch gegen die Mutationen wirken würden. "Wir gehen davon aus, dass wir geschützt sind", habe Moderna-Manager Tal Zaks am Mittwoch gesagt.Sollte es nötig werden, könnte aber auch "binnen Wochen" eine neue Variante des Impfstoffs entwickelt werden.Auf Moderna würden wegen des Coronavirus und seinen Varianten offenbar noch etliche Jahre mit gut kalkulierbaren Einnahmen zukommen.DER AKTIONÄR bleibt bullish für seine laufende Empfehlung (+85 Prozent seit Juni), so der Experte Andreas Deutsch. (Analyse vom 14.01.2021)