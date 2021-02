Börsenplätze Moderna-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Moderna-Aktie:

121,94 EUR +2,71% (25.02.2021, 22:26)



NASDAQ-Aktienkurs Moderna-Aktie:

148,38 USD +2,48% (25.02.2021, 22:00)



ISIN Moderna-Aktie:

US60770K1079



WKN Moderna-Aktie:

A2N9D9



Ticker-Symbol Deutschland Moderna-Aktie:

0QF



NASDAQ-Symbol Moderna-Aktie:

MRNA



Kurzprofil Moderna Inc.:



Moderna Inc. (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9, Ticker-Symbol: 0QF, NASDAQ-Symbol: MRNA) beschäftigt sich mit transformativen Medikamenten auf der Basis von Boten-Ribonukleinsäure (mRNA). Sie hat eine Plattform geschaffen, um die zugrunde liegenden pharmazeutischen Eigenschaften der mRNA-Medikamente zu verbessern. Die Plattform besteht aus drei Bereichen: mRNA-Technologien, Verabreichungstechnologien und Herstellungsprozesse. Sie verfolgt die mRNA-Wissenschaft, um die unerwünschte Aktivierung des Immunsystems durch mRNA zu minimieren und die Wirksamkeit der mRNA in den Zielzellen zu maximieren.



Ihre Programme zur Entwicklung von Therapeutika und Impfstoffen umfassen Infektionskrankheiten, Onkologie, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und seltene genetische Krankheiten. Sie hat sechs Modalitäten geschaffen: prophylaktische Impfstoffe, Krebsimpfstoffe, intratumorale Immuno-Onkologie, lokalisierte regenerative Therapeutika, systemische sezernierte Therapeutika und systemische intrazelluläre Therapeutik. (25.02.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Moderna-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des US-Biotech-Unternehmens Moderna Inc. (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9, Ticker-Symbol: 0QF, NASDAQ-Symbol: MRNA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Hohe Forschungs- und Entwicklungskosten hätten den US-Impfstoffhersteller Moderna zum Jahresende in den roten Zahlen gehalten, doch die starke Nachfrage nach dem Corona-Vakzin lasse den Umsatz regelrecht explodieren. In den drei Monaten bis Ende Dezember habe das US-Unternehmen nach eigenen Angaben vom Donnerstag unterm Strich 272,5 Millionen Dollar (222,8 Millionen Euro) verloren, damit sei das Minus im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum mehr als verdoppelt worden.Die Erlöse hätten sich von 14,1 Millionen auf 570,7 Millionen Dollar vervielfacht. In diesem Jahr dürfte das Wachstum erst richtig abheben. "Dies ist nur der Anfang", habe Modernas Vorstandschef Stéphane Bancel bei der Bilanzvorlage in Cambridge, Massachusetts, verkündet.Moderna rechne auf Basis seiner bereits getroffenen Verkaufsvereinbarungen für 2021 mit Einnahmen in Höhe von 18,4 Milliarden Dollar durch seinen Corona-Impfstoff. Damit liege der Biotech-Konzern über dem US-Pharmariesen Pfizer (ISIN: US7170811035, WKN: 852009, Ticker-Symbol NYSE: PFE), der bei seinem gemeinsam mit der deutschen BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) entwickelten Vakzin von einem jährlichen Umsatz von rund 15 Milliarden Dollar ausgehe.Moderna sei 2010 gegründet worden und sei Ende 2018 an die Börse gegangen. Der Impfstoff-Boom habe die Aktie in den vergangenen zwölf Monaten um über 450 Prozent steigen lassen, doch bislang habe es nur Verluste in den Büchern gegeben. 2020 sei insgesamt ein Minus von 747,1 Millionen Dollar angefallen. Experten seien sich jedoch einig, dass die Impfstoffe wohl langfristig für gut gefüllte Kassen sorgen dürften.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link