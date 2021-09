Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen/genannt werden, befinden sich im "AKTIONÄR Depot" von DER AKTIONÄR: BioNTech.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Moderna-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Moderna Inc. (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9, Ticker-Symbol: 0QF, NASDAQ-Symbol: MRNA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Rückschlag für die Corona-Impfstoff-Giganten: Der Kurs der Aktie von Moderna verliere im US-Handel knapp sieben Prozent. Noch einen Tick deutlicher im Minus liege BioNTech . Diese Schwäche dürfte vor allem auf die Äußerung einer hochrangigen Expertengruppe zum Thema Auffrischungsimpfungen zurückzuführen sein.Die Experten hätten sich gegen generelle Corona-Zusatzimpfungen zum jetzigen Zeitpunkt ausgesprochen. "Die bisherige Studienlage zeigt keine Notwendigkeit, in Bevölkerungsgruppen mit wirksamer, vollständiger Impfung Booster auf breiter Front zu verabreichen", würden die Forscher im Fachmagazin "The Lancet" schreiben. Die weltweit noch immer begrenzte Anzahl an Impfdosen könne die meisten Leben retten, wenn sie Menschen zugutekäme, die ein erhebliches Risiko einer schweren Erkrankung hätten und noch ungeimpft seien. "Wenn Impfstoffe dort eingesetzt würden, wo sie am meisten bringen, könnten sie das Ende der Pandemie beschleunigen, indem die die weitere Entwicklung von Varianten bremsen."Hintergrund sei, dass in manchen reichen Ländern über Booster für alle nachgedacht werde, während anderswo noch kaum jemand geimpft sei. Die WHO habe bereits Anfang August einen vorübergehenden Stopp von Auffrischimpfungen gegen das Coronavirus gefordert, so lange noch viele ärmere Länder auf Impfdosen warten würden.Hinter dem "Lancet"-Papier stünden unter anderem Soumya Swaminathan, Chef-Wissenschaftlerin der Weltgesundheitorganisation WHO, sowie Experten der US-Arzneimittelbehörde FDA. "Die verfügbaren Impfungen sind sicher, wirksam und retten Leben", habe Swaminathan laut einer Mitteilung gesagt. Auch wenn die Vorstellung reizvoll sei, die Zahl der Covid-Fälle durch Booster weiter zu senken, müssten jeder Entscheidung in diese Richtung belastbare Belege und eine internationale, wissenschaftliche Diskussion zugrunde liegen.Zwar könnte es sein, dass irgendwann ein Booster für alle notwendig sein könnte, weil die Schutzwirkung der Impfung nachlasse, oder weil Virus-Varianten der Immunabwehr entkämen. Noch gebe es aber keine klaren Hinweise darauf. Auffrischungsimpfungen könnten aber schon jetzt für bestimmte Menschen infrage kommen, beispielsweise solche mit Immunschwäche.So oder so: Die Impfstoffe von BioNTech und Moderna würden gebraucht. Stärkere Rücksetzer seien angesichts der gigantischen Kursgewinne in den vergangenen Monaten normal. Zudem schwächele der NASDAQ insgesamt."Der Aktionär" bleibt für die langfristigen Aussichten von Moderna und BioNTech zuversichtlich gestimmt, so Lars Friedrich von "Der Aktionär". (Analyse vom 13.09.2021)(mit Material von dpa-AFX)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen und plant in zeitlich unmittelbarem Zusammenhang weitere Positionen einzugehen, die von der Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.