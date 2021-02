Börsenplätze Moderna-Aktie:



Kurzprofil Moderna Inc.:



Moderna Inc. (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9, Ticker-Symbol: 0QF, NASDAQ-Symbol: MRNA) beschäftigt sich mit transformativen Medikamenten auf der Basis von Boten-Ribonukleinsäure (mRNA). Sie hat eine Plattform geschaffen, um die zugrunde liegenden pharmazeutischen Eigenschaften der mRNA-Medikamente zu verbessern. Die Plattform besteht aus drei Bereichen: mRNA-Technologien, Verabreichungstechnologien und Herstellungsprozesse. Sie verfolgt die mRNA-Wissenschaft, um die unerwünschte Aktivierung des Immunsystems durch mRNA zu minimieren und die Wirksamkeit der mRNA in den Zielzellen zu maximieren.



Ihre Programme zur Entwicklung von Therapeutika und Impfstoffen umfassen Infektionskrankheiten, Onkologie, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und seltene genetische Krankheiten. Sie hat sechs Modalitäten geschaffen: prophylaktische Impfstoffe, Krebsimpfstoffe, intratumorale Immuno-Onkologie, lokalisierte regenerative Therapeutika, systemische sezernierte Therapeutika und systemische intrazelluläre Therapeutik.

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Moderna-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Biotech-Unternehmens Moderna Inc. (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9, Ticker-Symbol: 0QF, NASDAQ-Symbol: MRNA) unter die Lupe.Die US-Regierung habe mit den Impfstoffherstellern Moderna und Pfizer (ISIN: US7170811035, WKN: 852009) einen Vertrag über jeweils 100 Millionen zusätzliche Corona-Impfdosen unterschrieben. Damit habe sich die Regierung nun insgesamt 600 Millionen Dosen gesichert, die bis Ende Juli geliefert würden, habe Präsident Joe Biden am Donnerstag gesagt. Bis Ende Juli könnten daher alle Erwachsenen geimpft werden, habe Biden bei einem Besuch des Nationalen Gesundheitsinstituts (NIH) gesagt. Die USA hätten rund 330 Millionen Einwohner. Pro Kopf seien zwei Impfdosen nötig.Biden habe den Kauf der 200 Millionen zusätzlichen Dosen bereits Ende Januar angekündigt, etwa eine Woche nach dem Beginn seiner Amtszeit. Er habe am Freitag nicht mit Kritik an seinem Vorgänger Donald Trump gespart. "Er hat nicht genug Impfstoff bestellt", habe Biden sagt. "Er hat seinen Job nicht gemacht, um für die massive Herausforderung vorbereitet zu sein, Hunderte Millionen Amerikaner zu impfen", habe der Demokrat weiter gesagt. "Amerika hatte keinen Plan, den Großteil des Landes zu impfen. Es war ein großes Durcheinander", so Biden.Trumps Regierung habe die Entwicklung der Impfstoffe aggressiv vorangetrieben und finanziert, was zuvor selbst Biden gelobt habe. Die Planung der eigentlichen Impfungen, damit verbundene logistische Herausforderungen und Kosten habe die Regierung allerdings weitestgehend den Bundesstaaten, Bezirken und Kommunen überlassen.Der neue US-Präsident habe erklärt, Moderna und Pfizer hätten sich auch verpflichtet, die Lieferung von 100 Millionen bereits gekauften Dosen bis Ende Juni um einen Monat vorzuziehen. Pfizer arbeite bei dem Impfstoff mit BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2) zusammen.DER AKTIONÄR bleibe für beide Aktien zuversichtlich. Aus bewertungstechnischer Sicht ist derzeit allerdings BioNTech deutlich attraktiver, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 12.02.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link