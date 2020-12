Die Autorin hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Moderna.



Kurzprofil Moderna Inc.:



Moderna Inc. (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9, Ticker-Symbol: 0QF, NASDAQ-Symbol: MRNA) beschäftigt sich mit transformativen Medikamenten auf der Basis von Boten-Ribonukleinsäure (mRNA). Sie hat eine Plattform geschaffen, um die zugrunde liegenden pharmazeutischen Eigenschaften der mRNA-Medikamente zu verbessern. Die Plattform besteht aus drei Bereichen: mRNA-Technologien, Verabreichungstechnologien und Herstellungsprozesse. Sie verfolgt die mRNA-Wissenschaft, um die unerwünschte Aktivierung des Immunsystems durch mRNA zu minimieren und die Wirksamkeit der mRNA in den Zielzellen zu maximieren.



Ihre Programme zur Entwicklung von Therapeutika und Impfstoffen umfassen Infektionskrankheiten, Onkologie, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und seltene genetische Krankheiten. Sie hat sechs Modalitäten geschaffen: prophylaktische Impfstoffe, Krebsimpfstoffe, intratumorale Immuno-Onkologie, lokalisierte regenerative Therapeutika, systemische sezernierte Therapeutika und systemische intrazelluläre Therapeutik. (21.12.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Moderna-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der US-Biotech-Firma Moderna Inc. (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9, Ticker-Symbol: 0QF, NASDAQ-Symbol: MRNA) unter die Lupe.Das US-Biotech-Unternehmen Moderna habe am Freitag in den USA die Zulassung für seinen Corona-Impfstoff mit dem Namen mRNA-1273 erhalten. In dieser Woche könne nun direkt mit dem Einsatz des Präparats begonnen werden. Regierungsbeamte würden damit rechnen, dass direkt nach der Zulassung knapp sechs Millionen Impfdosen im Land verteilt werden könnten. Moderna selbst schätze, dass bis zum Jahresende 20 Millionen Einheit zur Verfügung stehen könnten. Für den vollen Immunschutz seien zwei davon pro geimpfter Person im Abstand von 28 Tagen nötig. Die Aktie von Moderna reagiere am Montag mit einem leichten Plus.Das Unternehmen mit Sitz in Cambridge im US-Bundesstaat Massachusets erwarte für die ersten drei Monate des kommenden Jahres eine Produktion von 100 bis 125 Millionen Impfdosen des Vakzins mit dem Namen "mRNA-1273". Davon sollten 15 bis 25 Millionen außerhalb der USA zur Verfügung stehen. Insgesamt rechne der Konzern damit, dass er 2021 weltweit bis zu einer Milliarde Impfdosen herstellen könne.Moderna habe Ende November auf Grundlage seiner entscheidenden Phase-III-Studie mitgeteilt, dass sein Impfstoff eine Wirksamkeit von 94,1 Prozent habe. Daten aus einer sogenannten Phase-1-Studie hätten einer Veröffentlichung im "New England Journal of Medicine" ("NEJM") zufolge zudem gezeigt, dass die durch den Impfstoff ausgelöste Immunantwort mehrere Monate deutlich im Blut nachweisbar sei. Das Ergebnis könnte darauf hindeuten, dass die Moderna-Impfung über einen längeren Zeitraum Schutz gegen Covid-19 biete.Die Europäische Zulassungsbehörde EMA wolle bis zum 6. Januar über die Zulassung des Corona-Impfstoffs von Moderna entscheiden.Marion Schlegel von "Der Aktionär" empfiehlt nach den jüngsten Teilgewinnmitnahmen, die Restposition weiter laufen zu lassen. Die jüngste US-Zulassung könnte dem Papier Unterstützung verleihen. (Analyse vom 21.12.2020)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link