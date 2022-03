Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Moderna Inc.:



Moderna Inc. (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9, Ticker-Symbol: 0QF, NASDAQ-Symbol: MRNA) beschäftigt sich mit transformativen Medikamenten auf der Basis von Boten-Ribonukleinsäure (mRNA). Sie hat eine Plattform geschaffen, um die zugrunde liegenden pharmazeutischen Eigenschaften der mRNA-Medikamente zu verbessern. Die Plattform besteht aus drei Bereichen: mRNA-Technologien, Verabreichungstechnologien und Herstellungsprozesse. Sie verfolgt die mRNA-Wissenschaft, um die unerwünschte Aktivierung des Immunsystems durch mRNA zu minimieren und die Wirksamkeit der mRNA in den Zielzellen zu maximieren.



Ihre Programme zur Entwicklung von Therapeutika und Impfstoffen umfassen Infektionskrankheiten, Onkologie, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und seltene genetische Krankheiten. Sie hat sechs Modalitäten geschaffen: prophylaktische Impfstoffe, Krebsimpfstoffe, intratumorale Immuno-Onkologie, lokalisierte regenerative Therapeutika, systemische sezernierte Therapeutika und systemische intrazelluläre Therapeutik. (24.03.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Moderna-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Moderna Inc. (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9, Ticker-Symbol: 0QF, NASDAQ-Symbol: MRNA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Corona-Impfstoff des US-Biostech-Unternehmens Moderna sei nach Angaben des Unternehmens auch bei Kleinkindern im Alter von sechs Monaten bis sechs Jahren sicher. Die zweimalige Gabe des Präparats Spikevax rufe robuste Antikörper-Spiegel hervor und sei dabei gut verträglich, habe Moderna am Mittwoch mitgeteilt.Vor Ansteckungen mit der Omikron-Variante schütze der Impfstoff den Daten zufolge ähnlich wie bei Erwachsenen eher schlecht, es habe aber keine schweren Krankheitsverläufe gegeben. Das Unternehmen wolle nun "so schnell wie möglich" Zulassungsanträge für diese Altersgruppe bei der US-amerikanischen Zulassungsbehörde FDA, der Europäischen Arzneimittelbehörde EMA und anderen zuständigen Behörden einreichen.Die vorgestellten Zwischenergebnisse würden auf Daten von insgesamt 6.700 Kindern beruhen; 4.200 zwischen zwei und sechs Jahren und 2.500 zwischen sechs Monaten bis zwei Jahren. Sie hätten im Abstand von 28 Tagen 25 Mikrogramm des Impfstoffs gespritzt erhalten - ein Viertel der für Erwachsene vorgesehenen Dosis - oder ein Placebo. Die Immunantwort sei trotz der geringeren Dosis ebenso stark ausgefallen wie bei den Erwachsenen. Unerwünschte Wirkungen seien mild oder moderat gewesen und häufiger nach der zweiten Dosis aufgetreten, etwa Fieber über 38 Grad. Todesfälle oder Entzündungen des Herzmuskels oder -beutels habe es nicht gegeben, auch keine schweren Entzündungsreaktionen.Zum Zeitpunkt der Studie sei in den USA die Omikron-Variante zirkuliert. Die Wirksamkeit der Impfungen mit Blick auf den Schutz vor Ansteckung habe in der jüngsten Gruppe 43,7 Prozent, in der etwas älteren Gruppe 37,5 Prozent betragen. Schwere Erkrankungen, Krankenhausaufenthalte oder Todesfälle seien in der Studie nicht aufgetreten, sodass der Schutz der Impfung vor diesen Ereignissen nicht ermittelt werden könne.Die Aktie von Moderna habe von der Nachricht allerdings nicht profitieren können. Das Papier habe am Mittwoch 4,3 Prozent auf 178,73 Dollar verloren. Die nächste wichtige charttechnische Hürde warte im Bereich von 200 Dollar. Knapp darüber verlaufe auch die 90-Tage-Linie. Ein Sprung darüber würde ein weiteres positives Signal für die Aktie bedeuten.Anleger bleiben an Bord, so Marion Schlegel. Der Favorit des "Aktionär" im Sektor ist aber weiterhin BioNTech. (Analyse vom 24.03.2022)Mit Material von dpa-AFX