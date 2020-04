Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Moderna.



Kurzprofil Moderna Inc.:



Moderna Inc. (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9, Ticker-Symbol: 0QF, NASDAQ-Symbol: MRNA) beschäftigt sich mit transformativen Medikamenten auf der Basis von Boten-Ribonukleinsäure (mRNA). Sie hat eine Plattform geschaffen, um die zugrunde liegenden pharmazeutischen Eigenschaften der mRNA-Medikamente zu verbessern. Die Plattform besteht aus drei Bereichen: mRNA-Technologien, Verabreichungstechnologien und Herstellungsprozesse. Sie verfolgt die mRNA-Wissenschaft, um die unerwünschte Aktivierung des Immunsystems durch mRNA zu minimieren und die Wirksamkeit der mRNA in den Zielzellen zu maximieren.



Ihre Programme zur Entwicklung von Therapeutika und Impfstoffen umfassen Infektionskrankheiten, Onkologie, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und seltene genetische Krankheiten. Sie hat sechs Modalitäten geschaffen: prophylaktische Impfstoffe, Krebsimpfstoffe, intratumorale Immuno-Onkologie, lokalisierte regenerative Therapeutika, systemische sezernierte Therapeutika und systemische intrazelluläre Therapeutika. (16.04.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Moderna-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Biotech-Firma Moderna Inc. (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9, Ticker-Symbol: 0QF, NASDAQ-Symbol: MRNA) unter die Lupe.Die Forschungen für einen Covid-19-Impfstoff würden weltweit auf Hochtouren laufen. Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation würden sich weltweit 70 Coronavirus-Impfstoffe in der Entwicklung befinden. Drei Kandidaten würden bereits in Studien am Menschen getestet. Hinter einem dieser drei am weitesten fortgeschrittenen Projekte stehe die US-Biotech-Firma Moderna.Moderna gelte als großer Hoffnungsträger bei der Entwicklung eines Covid-19-Impfstoffs. Wie der CEO des Unternehmens, Stéphane Bancel, zuletzt anlässlich eines Investorentags erklärt habe, sei er im Hinblick auf die bisherigen positiven Erfahrungen mit experimentellen Impfstoffen zunehmend zuversichtlich, dass der Covid-19-Impfstoff des Biotech-Unternehmens funktionieren werde.Laufe alles nach Plan, solle der Covid-19-Impfstoff im frühen Herbst in die Phase 3 gehen. Moderna sei derzeit bei der Forschung nach einem Corona-Impfstoff am weitesten fortgeschritten.Zuletzt hätten auch einige Analysten ihre Kursziele deutlich erhöht. Dies habe die Aktie von Moderna deutlich beflügelt. Am gestrigen Mittwoch sei dem Papier letztendlich sogar der Ausbruch über den wichtigen Widerstand bei 36,00 Dollar und damit das große charttechnische Kaufsignal gelungen. Am Ende sei das Papier mit einem Plus von 7,5 Prozent aus dem Handel an der Heimatbörse in New York gegangen."Der Aktionär" habe die Aktie von Moderna zu in den vergangenen Wochen und Monaten mehrfach zum Kauf empfohlen. Mit dem jüngsten Ausbruch über 36,00 Dollar sei nun der charttechnische Ausbruch gelungen.Anleger lassen die Gewinne laufen, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 16.04.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link