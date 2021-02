Tradegate-Aktienkurs Millennial Lithium-Aktie:

2,535 EUR +1,40% (04.02.2021, 17:06)



TSX-Aktienkurs Millennial Lithium-Aktie:

3,90 CAD 0,00% (04.02.2021, 16:43)



ISIN Millennial Lithium-Aktie:

CA60040W1059



WKN Millennial Lithium-Aktie:

A2AMUE



Ticker-Symbol Millennial Lithium-Aktie:

A3N2



TSX-V Ticker-Symbol Millennial Lithium-Aktie:

ML



Kurzprofil Millennial Lithium Corp:



Millennial Lithium Corp (ISIN: CA60040W1059, WKN: A2AMUE, Ticker-Symbol: A3N2, Ticker-Symbol TSX-V: ML) ist ein Unternehmen aus Kanada. Es befasst sich mit dem Erwerb, der Exploration und der Entwicklung von Lithium-Mineral-Liegenschaften. (04.02.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Milliennial Lithium-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Milliennial Lithium (ISIN: CA60040W1059, WKN: A2AMUE, Ticker-Symbol: A3N2, Ticker-Symbol TSX-V: ML) unter die Lupe.Lange Zeit habe der Lithium-Markt am Boden gelegen. Überkapazitäten hätten den Markt gekennzeichnet. Dazu sei gekommen, dass die Elektromobilität ihren Siegeszug doch etwas langsamer angetreten habe, als der eine oder andere Optimist vermutet habe. Die Corona-Pandemie und der Lockdown in vielen Ländern habe den Markt zusätzlich belastet. Doch in den vergangenen Monaten sei neuer Schwung in die Branche gekommen. Mit den Industriemetallen sei auch Lithium wieder nach oben geklettert. Der Lithiumpreis in China habe sogar ein frisches 18-Monatshoch erreicht. Und das seien immerhin 40 Prozent mehr als noch vor einem Jahr.Nicht nur die großen Produzenten habe in den vergangenen Wochen und Monaten zulegen können, auch die Explorations- und Entwicklungsunternehmen hätten in der Gunst der Anleger weit oben gestanden. So habe etwa die Aktie des in Argentinien tätigen Lithiumkonzerns Millennial Lithium binnen drei Monaten von 1,50 Kanadische Dollar auf über 5 Kanadische Dollar zulegen können. Kein Wunder also, dass aktuell eine Phase der Konsolidierung anstehe. Der Konzern sei gerade dabei, seine Pilot-Anlage auf dem Pastos Grandes Projekt hochzufahren. In den kommenden Wochen solle hier Battery-Grade-Lithium produziert werden. Wenn dies gelinge, wovon der Konzern ausgehe, dann solle auch eine kommerzielle Anlage in Angriff genommen werden.Aktuell belaste eine Finanzierung den Kurs. Einige Lithiumunternehmen hätten die deutlich gestiegenen Kurse zum Anlass genommen, sich frisches Kapital auf dem Kapitalmarkt zu besorgen. Das sei die übliche Vorgehensweise. Bei höheren Kursen müssten weniger Aktien ausgegeben werden und die Verwässerung halte sich in Grenzen. Sobald die Finanzierung geschlossen sei, dürfte sich der Markt wieder den fundamentalen Neuigkeiten zuwenden. Und dann stehe auch wieder der Erfolg der Pilot-Anlage im Blick der Anleger.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Millennial Lithium-Aktie: