Der Hypothekenstreit sei eine der schwersten Altlasten der Deutschen Bank. Die Aufsichtsbehörden würden es als erwiesen ansehen, dass das Geldinstitut vor der Finanzkrise 2007 auf dem amerikanischen Immobilienmarkt unsaubere Geschäfte gemacht habe. Die Bank habe faule Hypotheken mit hoher Ausfallwahrscheinlichkeit in hochkomplexe Wertpapiere gepackt. Diese seien mit dem Einbruch auf dem US-Häusermarkt wertlos geworden und bei Anlegern zu hohen Verlusten geführt. Während die Bank diese Papiere Kunden als sicheres Investment verkauft habe, habe sie intern längst auf den großen Crash gewettet, wie 2011 aus einem vernichtenden Untersuchungsbericht des US-Senats hervorgegangen sei.



Die US-Justizbehörden hätten diese Hypothekengeschäfte akribisch aufgearbeitet. Zunächst seien US-Finanzinstitute belangt worden und hätten hohe Strafen zahlen müssen. Jetzt seien die europäischen Investmentbanken wie die Deutsche Bank, Barclays, Credit Suisse und die Royal Bank of Scotland an der Reihe.



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Produkte und Leistungen im Firmenkundengeschäft und Investmentbanking, Privatkundengeschäft, Transaction Banking und in der Vermögensverwaltung an. Zu ihren Kunden gehören Unternehmen, die Öffentliche Hand, institutionelle Anleger, kleine und mittelständische Unternehmen sowie Privatkunden. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (23.12.2016/ac/a/d)





Wien (www.aktiencheck.de) - Milliarden-Vergleich: Deutsche Bank legt Rechtsstreit in den USA bei - AktiennewsDie Deutsche Bank (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) hat sich mit US-Behörden im Rechtsstreit um faule Hypothekenpapiere auf einen Vergleich geeinigt, so die Experten von "FONDS professionell".Das Institut müsse mit gut sieben Milliarden US-Dollar eine geringere Strafe zahlen als befürchtet. Ganz in trockenen Tüchern sei der Vergleich aber noch nicht.Die Deutsche Bank scheine im Rechtsstreit mit dem US-Justizministerium um hochriskante hypothekengedeckte Wertpapiere und damit zusammenhängenden Verbriefungstransaktionen vergleichsweise glimpflich davon gekommen zu sein. Die Bank habe sich mit dem Ministerium "grundsätzlich" auf einen Vergleich geeinigt, der Zahlungen von insgesamt 7,2 Milliarden US-Dollar vorsehe. Das gebe die Bank in einer Pressemitteilung bekannt. Zu Anfang des Ermittlungsverfahrens habe noch eine Geldstrafe von 14 Milliarden US-Dollar im Raum gestanden. Auch die Schweizer Großbank Credit Suisse habe mittlerweile einem Vergleich im Zusammenhang mit Rechtsstreitigkeiten um Hypothekenpapiere zugestimmt, wie Medien berichten würden.In der Vergleichsvereinbarung habe sich das größte deutsche Geldinstitut dazu verpflichtet, eine Zivilbuße von 3,1 Milliarden US-Dollar zu zahlen. Hinzu kämen 4,1 Milliarden US-Dollar, die Verbrauchern in den Vereinigten Staaten zugute kommen sollten - zum Beispiel in Form von veränderten Darlehensbedingungen oder anderen Hilfen für Wohneigentümer und Kreditnehmer.Aktie steigt deutlichDie vielen schwelenden Rechtsstreitigkeiten würden weiter als großer Unsicherheitsfaktor für die Bilanz der Bank gelten. Für diese Risiken habe sie Ende des dritten Quartals Rückstellungen von 5,9 Milliarden Euro aufgebaut. Die Börse habe positiv auf die Einigung reagiert: Am Freitagvormittag habe die Aktie der Deutschen Bank gut 3 Prozent im Plus bei 18,20 Euro gelegen. Im September seien die Titel zeitweise unter 10 Euro gefallen.Vergleich unter VorbehaltDer Vergleich stehe der Bank zufolge unter dem Vorbehalt "endgültiger Dokumentation". Es gebe also noch keine Garantie, dass sich das US-Justizministerium und die Bank tatsächlich darauf einigen würden. Die Nachrichtenagentur Reuters mutmaße, dass die jüngsten Entwicklungen bei Barclays den Druck erhöhen würden, zumindest eine Grundsatzeinigung bekanntzugeben: Die britische Großbank werde wegen ähnlicher Vorwürfe vom US-Ministerium verklagt, weil sie sich deren Strafforderungen habe nicht beugen wollen.Schwere Altlast