Tradegate-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

123,04 EUR +0,46% (11.07.2019, 10:53)



Xetra-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

123,00 EUR 0,00% (11.07.2019, 10:38)



NASDAQ-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

137,85 USD +1,02% (10.07.2019, 22:00)



ISIN Microsoft-Aktie:

US5949181045



WKN Microsoft-Aktie:

870747



Ticker Symbol Microsoft-Aktie Deutschland:

MSF



NASDAQ-Ticker-Symbol Microsoft-Aktie:

MSFT



Kurzprofil Microsoft Corp.:



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Ticker-Symbol: MSFT) ist der weltgrößte Softwarehersteller. Die Microsoft Corp. ist mit seinem Vorzeigeprodukt Windows der führende Hersteller von PC-Betriebssystemen.



Inzwischen ist Microsoft Corp. auch Hardware-Hersteller von Produkten wie der Spielkonsole XBOX oder dem Tablet Surface. Durch die Übernahme der Handy-Sparte von Nokia ist Microsoft Corp. zudem zu einem der führenden Smartphone-Hersteller der Welt aufgestiegen.



Hauptsitz der Microsoft Corp. ist Redmond, Washington, USA. (11.07.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Microsoft-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Software-Herstellers Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker Symbol: MSF, NASDAQ-Ticker-Symbol: MSFT) unter die Lupe.Ein Blick auf den Chart genüge und es sei klar: Die Microsoft-Aktie sei im Rally-Modus. Verantwortlich seien hierfür insbesondere die Top-Produkte - doch auch ein positives Marktumfeld spiele eine Rolle. Im rasant wachsenden Enterprise-Software-Markt zähle der Tech-Gigant zur unangefochtenen Nummer Eins.Neue Daten von Synergy Research würden zeigen, dass der Markt rund um Unternehmenssoftware auch 2019 rasant wachse. Der 100 Milliarden schwere Markt solle allein in diesem Jahr rund 30 Prozent zulegen.Die guten Aussichten seien ein Segen für die Geschäfte von Microsoft. Denn auf dem Enterprise-Software-Markt habe der US-Konzern im Q1/2019 rund 17 Prozent der Marktanteile gehalten. Mit Produkten wie Office 365, Dynamics 365 oder den zahlreichen Apps auf Azure sei Microsoft hier top positioniert.Dank seiner Top-Produkte könne Microsoft die positive Marktdynamik sogar noch übertreffen. Satte 34 Prozent wachse das Geschäft mit Unternehmenssoftware. Schneller als der Gesamtmarkt.Anleger sollten wissen: Die Aktie des Softwareriesen sei mit KGV 29 kein Schnäppchen, besteche im Gegenzug für die üppige Bewertung jedoch mit einer hohen Relativen Stärke und einem soliden Geschäftsmodell das wichtige Wachstumsmärkte bespielt. Neben Software seien das insbesondere Gaming und Cloud.Anleger lassen bei diesem Top-Pick aus dem Boom-Sektor Enterprise-Software die Gewinne laufen, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär" zur Microsoft-Aktie. (Analyse vom 11.07.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Microsoft-Aktie: