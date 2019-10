Tradegate-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

125,90 Euro +2,11% (24.10.2019, 16:21)



NASDAQ-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

139,88 USD +1,92% (24.10.2019, 16:21)



ISIN Microsoft-Aktie:

US5949181045



WKN Microsoft-Aktie:

870747



Ticker Symbol Microsoft-Aktie Deutschland:

MSF



NASDAQ-Ticker-Symbol Microsoft-Aktie:

MSFT



Kurzprofil Microsoft Corp.:



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Ticker-Symbol: MSFT) ist der weltgrößte Softwarehersteller. Die Microsoft Corp. ist mit seinem Vorzeigeprodukt Windows der führende Hersteller von PC-Betriebssystemen.



Inzwischen ist Microsoft Corp. auch Hardware-Hersteller von Produkten wie der Spielkonsole XBOX oder dem Tablet Surface. Durch die Übernahme der Handy-Sparte von Nokia ist Microsoft Corp. zudem zu einem der führenden Smartphone-Hersteller der Welt aufgestiegen.



Hauptsitz der Microsoft Corp. ist Redmond, Washington, USA.

(24.10.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Microsoft-Aktienanalyse von Analyst Brad Zelnick von der Credit Suisse:Laut einer Aktienanalyse rechnet Brad Zelnick, Aktienanalyst der Credit Suisse, bei den Aktien des Software-Herstellers Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker Symbol: MSF, NASDAQ-Ticker-Symbol: MSFT) weiterhin mit einer überdurchschnittlichen Kursentwicklung.Microsoft Corp. habe einen starken Quartalsbericht abgeliefert. Die Analysten der Credit Suisse sehen sich in ihrer These bestärkt, wonach Microsoft einer der Gewinner der Migration auf ein Hybridcloud-Umfeld sei.Die Wachstumsabschwächung bei Azure sei zwar ein klein wenig stärker gewesen als angenommen. Im Bereich Server Products seien die Zuwächse aber weiterhin höher als geschätzt.Analyst Brad Zelnick ist der Ansicht, dass die Quartalszahlen Anlegern Vertrauen in die säkulare Stärke des Geschäfts geben sollten.In ihrer Microsoft-Aktienanalyse bestätigen die Analysten der Credit Suisse das "outperform"-Rating sowie das Kursziel von 155,00 USD.Börsenplätze Microsoft-Aktie:Xetra-Aktienkurs Microsoft-Aktie:125,16 Euro +2,17% (24.10.2019, 16:06)