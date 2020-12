Tradegate-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

ISIN Microsoft-Aktie:

US5949181045



Kurzprofil Microsoft Corp.:



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol Deutschland: MSF, NASDAQ-Ticker-Symbol: MSFT) ist der weltgrößte Softwarehersteller. Die Microsoft Corp. ist mit seinem Vorzeigeprodukt Windows der führende Hersteller von PC-Betriebssystemen.



Inzwischen ist Microsoft Corp. auch Hardware-Hersteller von Produkten wie der Spielkonsole XBOX oder dem Tablet Surface. Durch die Übernahme der Handy-Sparte von Nokia ist Microsoft Corp. zudem zu einem der führenden Smartphone-Hersteller der Welt aufgestiegen.



Hauptsitz der Microsoft Corp. ist Redmond, Washington, USA. (21.12.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Microsoft-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Hard- und Softwareentwicklers Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol Deutschland: MSF, NASDAQ-Ticker-Symbol: MSFT) unter die Lupe.Die Microsoft-Aktien würden am Montag auch in einem schwachen US-Gesamtmarkt zu den Gewinnern zählen. Woran das liege? Wieder einmal am wichtigsten Kurstreiber der Aktie - der Cloud.So habe die Citigroup die Aktie von Microsoft von "neutral" auf "buy" hochgestuft und das Kursziel von 229 auf 272 Dollar angehoben. Die Analysten hätten die Empfehlung in einer am Montag vorliegenden Studie mit dem erwarteten Wachstum des Cloud-Geschäfts und den Perspektiven für die Office 365-Aktivitäten begründet.Der anhaltende Digitalisierungstrend dürfte die Umstellung auf Office 365 weiter begünstigen und das Wachstum von Azure sollte aufgrund des sich eher langsam entwickelnden Enterprise-IT-Markets länger anhalten als von vielen erwartet, so die Citigoup-Analysten.Doch nicht nur das Analysten-Upgrade verhelfe der Microsoft-Aktie am Montag zu Kursgewinnen von zuletzt 1,9 Prozent auf 222,67 Dollar. Auch die Bloomberg-Meldung, dass der US-Konzern künftig in seinen Rechenzentren auf eigens entwickelte Chips setzen wolle, gebe dem Papier Aufwind. Künftig sollten nicht mehr Intel -Chips die Rechner hinter Diensten wie Azure betreiben, sondern eigene ARM-Designs. Chips auf Basis dieser Architektur dürften aufgrund ihrer Energieeffizienz die Kosten der Microsoft-Datacenter senken und die Gewinnmargen erhöhen.Anleger lassen die Gewinne laufen, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär" zur Microsoft-Aktie. (Analyse vom 21.12.2020)Mit Material von dpa AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Microsoft-Aktie: