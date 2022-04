Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Microsoft Corp.:



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol Deutschland: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) ist ein weltweit führendes Softwareunternehmen. Die Gesellschaft bietet ein breites Spektrum an Software-Produkten und Dienstleistungen für verschiedene Nutzergeräte. Die Produktpalette erstreckt sich von den Windows-Betriebssystemen für PCs, Mobilgeräte und Netzwerke über Serversoftware für Client-Server-Umgebungen, Anwendungsprogramme und Desktop-Applikationen für Unternehmen sowie private Nutzer und Multimedia-Anwendungen bis hin zu Internet-Plattformen und Entwickler-Tools. Zusammen mit dem weltweit meistverwendeten Betriebssystem Windows bilden die Büroprogramme der Marke Office die Hauptstützen des Unternehmens.



Im Onlinebereich betreibt der Konzern die Internet-Suchmaschine Bing und die Abonnementversionen der neuesten Office-Varianten. Über den Internet-Telefondienst Skype stellt das Unternehmen seinen Kunden sowohl Sprach- als auch Videotelefonie zur Verfügung. Die Hardware-Sparte des Unternehmens bedient Microsoft Surface, eine Reihe verschiedener Tablets. Mit den Videospielkonsolen Xbox 360 und Xbox One platziert sich Microsoft außerdem an den Spitzenpositionen der Videospielbranche. 2016 übernahm der Technologie-Riese das Karriere-Netzwerk LinkedIn. (13.04.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Microsoft-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Trotz der Dominanz auf verschiedenen Märkten, die Microsofts Börsenwert auf mehr als 2 Billionen Dollar habe ansteigen lassen, habe der Tech-Konzern Kartellrechtsverfahren wie zuletzt in den 90er Jahren vermeiden. Bis jetzt!Denn Änderungen an einigen Lizenzbedingungen hätten bei ein paar großen Kunden zu Bauchschmerzen und bei der Cloud-Konkurrenz zu Beschwerden geführt. Letztlich habe dies zu einer weitreichenden, wenn auch informellen, kartellrechtlichen Überprüfung in Brüssel geführt, wie die Financial Times am Mittwoch berichtet habe.Nach Angaben der FT habe Microsoft in Europa angeblich bestimmte wettbewerbswidrige Praktiken anwendet, um Kunden zu gewinnen und sie von Konkurrenten wie Amazons Web Services und Google Cloud wegzulocken.Microsoft binde seine Software ein, um das Wachstum von Azure zu fördern - beispielsweise durch Rabatte oder Gebühren, wenn beispielsweise Office in den Cloud-Umgebungen von AWS, Google oder Alibaba ausgeführt werde. Kritiker würden argumentieren, dass es sich bei dieser illegalen Kopplung um eine ähnliche Geschäftspraxis handele, die bereits in der Vergangenheit zu Kartellrechtsverfahren gegen Microsoft geführt hätten.Microsoft habe erklärt, dass es den Markt nicht abschotte, indem es Konkurrenten daran hindere, seine Software in ihren Clouds laufen zu lassen. Zudem werde angeführt, dass es dem Unternehmen freistehe, seinen Kunden günstigere Bedingungen anzubieten, wenn diese auch Azure nutzen würden.In einem Umfeld, in dem die Wettbewerbsbehörden in den USA und Europa den Fokus darauf legen würden, die Marktmacht von Big-Tech zu brechen, sei es nicht ratsam, negativ aufzufallen. Microsoft tue daher gut daran, einige der kritischen Geschäftspraktiken wie angekündigt abzuändern.An der Börse sorge der Schuss vor den Bug aus Brüssel entsprechend noch nicht für große Aufregung. Anleger hätten aktuell auch wichtigere Dinge einzuordnen. Vorbörslich notiere die Microsoft-Aktie leicht mit 0,2 Prozent im Plus.Anleger bleiben dabei, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 13.04.2022)