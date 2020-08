Xetra-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

194,68 EUR +4,00% (27.08.2020, 17:22)



NASDAQ-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

229,15 USD +3,62% (27.08.2020, 17:23)



ISIN Microsoft-Aktie:

US5949181045



WKN Microsoft-Aktie:

870747



Ticker-Symbol Microsoft-Aktie:

MSF



NASDAQ-Symbol Microsoft-Aktie:

MSFT



Kurzprofil Microsoft Corp.:



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) ist der weltgrößte Softwarehersteller. Die Microsoft Corp. ist mit seinem Vorzeigeprodukt Windows der führende Hersteller von PC-Betriebssystemen.



Inzwischen ist Microsoft Corp. auch Hardware-Hersteller von Produkten wie der Spielkonsole XBOX oder dem Tablet Surface. Durch die Übernahme der Handy-Sparte von Nokia ist Microsoft Corp. zudem zu einem der führenden Smartphone-Hersteller der Welt aufgestiegen.



Hauptsitz der Microsoft Corp. ist Redmond, Washington, USA. (27.08.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Microsoft-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiß vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Hard- und Softwareentwicklers Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) unter die Lupe.Oracle (ISIN: US68389X1054, WKN: 871460, Ticker-Symbol: ORC, NYSE-Symbol: ORCL) stehe laut Medienberichten unmittelbar davor, ein milliardenschweres Kaufangebot für das US-Geschäft des chinesischen Social-Media-Riesen TikTok abzugeben. Die Mitteilung überrasche, habe bislang Microsoft als wahrscheinlicher Käufer gegolten.Wie der Branchendienst "TheWrap" bekannt gegeben habe, solle Oracle insgesamt 20 Milliarden Dollar für TikTok bieten, davon eine Hälfte in eigenen Aktien und die andere in bar. Zusätzlich solle ein Teil der Gewinne, die TikTok im US-Geschäft erziele, über einen Zeitraum von zwei Jahren an TikToks Mutterkonzern Bytedance abgeführt werden.Die Börsianer würden sich von der Nachricht bislang unbeeindruckt zeigen. Die Oracle-Aktie notiere nach einer kleinen Kursspitze aktuell unverändert bei 57,52 Dollar. Die Microsoft-Aktie steige dagegen um 3,9 Prozent auf 229 Dollar und sei damit weiter auf Rekordniveau unterwegs.Denkbar sei, dass die Börse einem Oracle-TikTok-Deal keine allzu großen Chancen einräume und weiter Microsoft als Käufer favorisiere. Für den Softwaregiganten aus Redmond würden die enormen Barreserven sprechen, die sich per Ende Juni auf rund 55 Milliarden Dollar belaufen hätten. Mit TikTok unter dem Konzerndach hätte Microsoft zudem einen (großen) Fuß bei Social-Media in der Tür, ein Bereich, in dem das Unternehmen bislang nur mit Linkedin (Karriereportal) vertreten sei.