XETRA-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

203,90 EUR +0,89% (14.05.2021, 17:03)



NASDAQ-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

247,34 USD +1,77% (14.05.2021, 17:03)



ISIN Microsoft-Aktie:

US5949181045



WKN Microsoft-Aktie:

870747



Ticker-Symbol Microsoft-Aktie:

MSF



NASDAQ-Symbol Microsoft-Aktie:

MSFT



Kurzprofil Microsoft Corp.:



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) ist der weltgrößte Softwarehersteller. Die Microsoft Corp. ist mit seinem Vorzeigeprodukt Windows der führende Hersteller von PC-Betriebssystemen.



Inzwischen ist Microsoft Corp. auch Hardware-Hersteller von Produkten wie der Spielkonsole XBOX oder dem Tablet Surface. Durch die Übernahme der Handy-Sparte von Nokia ist Microsoft Corp. zudem zu einem der führenden Smartphone-Hersteller der Welt aufgestiegen.



Hauptsitz der Microsoft Corp. ist Redmond, Washington, USA. (14.05.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Microsoft-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des US-Softwareriesen Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Es sei eine Meldung gewesen, die wenig Details verraten habe, aber dennoch einige spannende Neuigkeiten mit sich bringen dürfte. Denn am Donnerstag hätten Microsofts Xbox Game Studios und Tencents TiMi Studio angekündigt, künftig an neuen Spiele-Erfahrungen gemeinsam zu arbeiten.Zwischen dem Tencent-Spielestudio, das insbesondere für Mobile-Games wie "Arena of Valor" oder "Call of Duty: Mobile" bekannt sei, und den Xbox Game Studios sei eine "tief greifende Kooperation geschlossen" worden. Wie genau die Zusammenarbeit aussehen solle, sei zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht verraten worden - weitere Details sollten aber 2021 folgen.Es sei jedoch davon auszugehen, dass Microsoft nun doch verstärkt auf dem Mobile-Markt aktiv werden wolle, um von den sich dort bietenden Wachstumschancen zu profitieren. Eigene Marken wie "Halo" oder "Gears of War" auf das Smartphone zu bringen, wäre angesichts des Wachstums beim Mobile-Gaming von 13 Prozent im vergangenen Jahr jedenfalls sinnvoll."Der Aktionär" sehe in den Gaming-Geschäften von Microsoft einen wichtigen Treiber für künftiges Wachstum - und damit einen entscheidenden Grund, wieso die Kurse weiter steigen dürften. Eine Zusammenarbeit mit Tencents TiMi Studio trage zu diesem bullischen Szenario bei.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Microsoft-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Microsoft-Aktie:204,10 EUR +1,44% (14.05.2021, 17:18)