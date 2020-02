Tradegate-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

155,62 EUR +1,32% (03.02.2020, 15:51)



Xetra-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

155,12 EUR +0,95% (03.02.2020, 15:36)



NASDAQ-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

171,32 USD +0,53% (03.02.2020, 15:36)



ISIN Microsoft-Aktie:

US5949181045



WKN Microsoft-Aktie:

870747



Ticker-Symbol Microsoft-Aktie:

MSF



NASDAQ-Symbol Microsoft-Aktie:

MSFT



Kurzprofil Microsoft Corp.:



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) ist der weltgrößte Softwarehersteller. Die Microsoft Corp. ist mit seinem Vorzeigeprodukt Windows der führende Hersteller von PC-Betriebssystemen.



Inzwischen ist Microsoft Corp. auch Hardware-Hersteller von Produkten wie der Spielkonsole XBOX oder dem Tablet Surface. Durch die Übernahme der Handy-Sparte von Nokia ist Microsoft Corp. zudem zu einem der führenden Smartphone-Hersteller der Welt aufgestiegen.



Hauptsitz der Microsoft Corp. ist Redmond, Washington, USA. (03.02.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Microsoft-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nehme in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Technologieunternehmens Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) unter die Lupe.Microsoft habe in der vergangenen Woche die Zahlen für das vergangene Quartal vorgelegt und dabei absolut überzeugen können. Der Konzern habe von seinem Fokus auf das Cloud-Geschäft und auch dem Ende des betagten PC-Systems Windows 7 profitiert. Der Software-Riese habe den Umsatz um 14 Prozent auf den Bestwert von 36,9 Milliarden Dollar (33,5 Milliarden Euro) gesteigert. Der Gewinn sei um 38 Prozent auf 11,6 Milliarden Dollar hoch gesprungen.Die Erlöse im Bereich "Intelligent Cloud" mit der Dienste-Plattform Azure hätten dabei um 27 Prozent auf 11,9 Milliarden Dollar zugelegt. Im Windows-Geschäft mit Geräteherstellern habe es ein Plus von 18 Prozent gegeben. Microsoft habe im Januar die Unterstützung von Windows 7 eingestellt. Deswegen seien in den vergangenen Monaten bereits verstärkt Unternehmen auf das aktuelle Windows 10 gewechselt - und hätten dabei oft auch gleich neue Computer gekauft. Marktforscher würden allerdings warnen, dass diese Sonderkonjunktur in diesem Jahr nach Abschluss der Umstellung ein schnelles Ende finden werde.Bei Cloud-Diensten konkurriere Microsoft vor allem mit Amazon und Google. Mit dem weltgrößten Online-Händler streite die Software-Firma unter anderem um einen bis zu zehn Milliarden Dollar schweren Cloud-Deal mit dem US-Verteidigungsministerium. Der Vertrag sei ursprünglich an Microsoft gegangen, Amazon fechte das an.Zuletzt hätten sich bereits zahlreiche Analysten positive geäußert, zu Wochenbeginn sei nun auch die Schweizer Bank Credit Suisse gefolgt. Sie habe die Einstufung für Microsoft nach den Zahlen auf "outperform" mit einem Kursziel von 190 Dollar belassen. Die starken Ergebnisse im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2019/20 seien ein Beleg für die genutzten Chancen unter anderem im Cloud-Geschäft, habe Analyst Brad Zelnick in einer am Montag veröffentlichten Studie geschrieben. Er glaube zudem, dass der Wechsel zu einem Abo-Geschäftsmodell sich in den Bereichen Cloud und Office langfristig auszahlen werde.Marion Schlegel von "Der Aktionär" rät bei der Microsoft-Aktie Gewinne laufen zu lassen. (Analyse vom 03.02.2020)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Microsoft-Aktie: