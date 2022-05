XETRA-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

Kurzprofil Microsoft Corp.:



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol Deutschland: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) ist ein weltweit führendes Softwareunternehmen. Die Gesellschaft bietet ein breites Spektrum an Software-Produkten und Dienstleistungen für verschiedene Nutzergeräte. Die Produktpalette erstreckt sich von den Windows-Betriebssystemen für PCs, Mobilgeräte und Netzwerke über Serversoftware für Client-Server-Umgebungen, Anwendungsprogramme und Desktop-Applikationen für Unternehmen sowie private Nutzer und Multimedia-Anwendungen bis hin zu Internet-Plattformen und Entwickler-Tools. Zusammen mit dem weltweit meistverwendeten Betriebssystem Windows bilden die Büroprogramme der Marke Office die Hauptstützen des Unternehmens.



Im Onlinebereich betreibt der Konzern die Internet-Suchmaschine Bing und die Abonnementversionen der neuesten Office-Varianten. Über den Internet-Telefondienst Skype stellt das Unternehmen seinen Kunden sowohl Sprach- als auch Videotelefonie zur Verfügung. Die Hardware-Sparte des Unternehmens bedient Microsoft Surface, eine Reihe verschiedener Tablets. Mit den Videospielkonsolen Xbox 360 und Xbox One platziert sich Microsoft außerdem an den Spitzenpositionen der Videospielbranche. 2016 übernahm der Technologie-Riese das Karriere-Netzwerk LinkedIn. (11.05.2022/ac/a/n)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Microsoft: Verkaufs- oder Fehlsignal? - ChartanalyseDie Microsoft-Aktie (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) hatte sich in den vergangenen drei Wochen knapp oberhalb der 270er Marke seitwärts geschoben und damit dem allgemeinen Abwärtstrend an den Märkten getrotzt, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Dabei seien die zwischenzeitlichen Erholungsversuche (die an den langen oberen Schatten im Wochenchart zu erkennen seien) jedoch erfolglos verlaufen. Zum Wochenauftakt seien die Papiere sogar unter den markanten Haltebereich gerutscht und hätten bei 263,32 USD ein neues Jahrestief markiert, womit aus charttechnischer Sicht neue Verkaufssignale aktiviert worden seien. Der gestrige Konter (+1,9%) lasse jedoch die Möglichkeit eines Fehlsignals offen - vorausgesetzt, es gelinge den Kursen nun, die 270er Schwelle auch per Tagesschluss zurückzuerobern.Ausblick: Der aktuell relevante Chartbereich werde im Volumenprofil ebenfalls gut abgesteckt. Der Fokus liege hierbei auf dem volumenarmen Raum zwischen 261,00 USD auf der Unter- und 275,00 USD auf der Oberseite.Das Long-Szenario: Sollten die Notierungen über 275.00 USD steigen - womit auch die 270er Marke überboten wäre -, könnte sich Platz bis zum Oktober-Tief bei 280,25 USD eröffnen. Darüber ginge es um die 50-Tage-Linie, die im Augenblick bei 290.42 USD verlaufe und die durch das aktuelle Mai-Hoch bei 290,88 USD zusätzlich verstärkt werde. Erst wenn dort der Break gelinge, würde sich das Chartbild etwas aufhellen, sodass die Schließung der Kurslücke vom 11. April und ein Heranlaufen an den Mehrfach-Widerstand aus 100-Tage-Linie, 300er Marke und der Dezember-Abwärtstrendgerade möglich werden könnte.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link