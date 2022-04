Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Microsoft.



Börsenplätze Microsoft-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

273,40 EUR +1,77% (28.04.2022, 12:12)



XETRA-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

273,15 EUR -0,16% (28.04.2022, 11:57)



NASDAQ-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

283,22 USD +4,81% (27.04.2022)



ISIN Microsoft-Aktie:

US5949181045



WKN Microsoft-Aktie:

870747



Ticker-Symbol Microsoft-Aktie:

MSF



NASDAQ-Symbol Microsoft-Aktie:

MSFT



Kurzprofil Microsoft Corp.:



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol Deutschland: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) ist ein weltweit führendes Softwareunternehmen. Die Gesellschaft bietet ein breites Spektrum an Software-Produkten und Dienstleistungen für verschiedene Nutzergeräte. Die Produktpalette erstreckt sich von den Windows-Betriebssystemen für PCs, Mobilgeräte und Netzwerke über Serversoftware für Client-Server-Umgebungen, Anwendungsprogramme und Desktop-Applikationen für Unternehmen sowie private Nutzer und Multimedia-Anwendungen bis hin zu Internet-Plattformen und Entwickler-Tools. Zusammen mit dem weltweit meistverwendeten Betriebssystem Windows bilden die Büroprogramme der Marke Office die Hauptstützen des Unternehmens.



Im Onlinebereich betreibt der Konzern die Internet-Suchmaschine Bing und die Abonnementversionen der neuesten Office-Varianten. Über den Internet-Telefondienst Skype stellt das Unternehmen seinen Kunden sowohl Sprach- als auch Videotelefonie zur Verfügung. Die Hardware-Sparte des Unternehmens bedient Microsoft Surface, eine Reihe verschiedener Tablets. Mit den Videospielkonsolen Xbox 360 und Xbox One platziert sich Microsoft außerdem an den Spitzenpositionen der Videospielbranche. 2016 übernahm der Technologie-Riese das Karriere-Netzwerk LinkedIn. (28.04.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Microsoft-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Papiere von Microsoft hätten im gestrigen schwachen Marktumfeld deutlich um 4,81 Prozent zugelegt, was den Titel zum Dow-Spitzenreiter gemacht habe. Grund seien insbesondere die starken Quartalsergebnisse des Softwareriesen gewesen. Das Unternehmen trotze der schwächelnden Konjunktur und zeige, dass der Kunde ohne seine Produkte auch in der Krise nicht auskomme.Microsoft-Chef Satya Nadella habe im Rahmen eines Interviews in diesem Jahr gesagt, dass Software eine "deflationäre Technologie in einem inflationären Umfeld" sei. Das werde insbesondere daran deutlich, dass Microsoft trotz der jüngsten Preiserhöhungen für Unternehmenskunden seine Office-365-Erlöse wieder zweistellig habe steigern können. Diese seien im Bereich "Commercial" gegenüber dem Vorjahr um satte 17 Prozent gestiegen.Nicht weniger beeindruckend sei, dass Azure mit einem Zuwachs von 46 Prozent nach wie vor ein großer Wachstumstreiber bleibe. Angesichts dieser Wachstumsdynamik sei es wahrscheinlich, dass Microsoft in den nächsten Jahren Amazon Web Services als Cloud-Marktführer ablösen werde. Dafür spreche insbesondere die Tatsache, dass sehr viele AWS-Kunden auch Microsoft-Produkte nutzen würden und Microsoft für sein aggressives Marketing zur Abwerbung der Kunden anderer Wettbewerber bekannt sei.Weitere wichtige Erkenntnis sei, dass Microsofts Hardware-Geschäft trotz der andauernden Lieferengpässe boome. Die Einnahmen bei den Windows-Lizenzen seien um 14 Prozent gewachsen, während die Erlöse bei den Surface-Geräten um 13 Prozent hätten gesteigert werden können.Das schwächste Wachstum habe noch das Geschäft rund um die Spielkonsole Xbox (+4 Prozent im Vorjahresvergleich) verzeichnet. Die im Raum stehende Übernahme von Activision Blizzard würde im Falle eines positiven Abschlusses hier jedoch schnell für zweistelliges Wachstum sorgen.Microsoft habe aus Sicht des "Aktionär" bei den jüngsten Quartalszahlen erneut überzeugt. Insbesondere aufgrund eines inflationssicheren Geschäftsmodells, stabiler Margen und nachhaltiger Wachstumsaussichten bleibe die Aktie auch nach den Zahlen ein klarer "Aktionär"-Favorit. Aus charttechnischer Sicht rücke nun wieder in 300-Dollar-Marke in den Vordergrund. Ein Break über diese Hürde würde den kurzfristigen Abwärtstrend beenden.Emil Jusifov von "Der Aktionär" rät bei der Microsoft-Aktie Gewinne laufen zu lassen. (Analyse vom 28.04.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: