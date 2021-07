Tradegate-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Microsoft-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Softwareriesen Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) unter die Lupe.Nicht jede Kaufofferte von Microsoft habe in den letzten Monaten erfolgreich abgeschlossen werden können. Unter anderem seien die Deals rund um den Kauf von TikTok und Discord gescheitert. Und dennoch präsentiere sich der Softwareriese weiterhin in freudiger Kauflaune. Diesmal dürfte es allerdings mit dem neuen Zukauf klappen.Laut Bloomberg werde Microsoft den Security-Anbieter RiskIQ übernehmen. Der Deal werde in den nächsten paar Tagen offiziell bekanntgegeben. Bloomberg berufe sich dabei auf nicht näher bezeichnete Insider-Quellen. Die Kaufsumme solle sich auf rund 500 Mio. USD belaufen.RiskIQ aus San Francisco stelle Cloud-Software zum Erkennen von Sicherheitsbedrohungen im Internet. Mithilfe der Software können Kunden nachvollziehen, wie sie in komplexen Unternehmensnetzen angegriffen werden könnten. Zu den Kunden von RiskIQ würden u.a. Facebook, BMW, American Express und U.S. Postal Service gehören.Die Produkte von Microsoft würden zu den beliebtesten Zielen von Cyberkriminellen weltweit gehören. Zuletzt seien zahlreiche Cyberangriffe auf die E-Mail-Software Exchange Server von Microsoft bekannt geworden. Insofern sei die Übernahme von RiskIQ eine sehr sinnvolle Ergänzung des Produktportfolios der Redmonder. Gewinne laufen lassen, rät Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 12.07.2021)Der Autor Emil Jusifov hält un¬mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Microsoft.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Microsoft-Aktie: