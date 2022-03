Tradegate-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol Deutschland: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) ist ein weltweit führendes Softwareunternehmen. Die Gesellschaft bietet ein breites Spektrum an Software-Produkten und Dienstleistungen für verschiedene Nutzergeräte. Die Produktpalette erstreckt sich von den Windows-Betriebssystemen für PCs, Mobilgeräte und Netzwerke über Serversoftware für Client-Server-Umgebungen, Anwendungsprogramme und Desktop-Applikationen für Unternehmen sowie private Nutzer und Multimedia-Anwendungen bis hin zu Internet-Plattformen und Entwickler-Tools. Zusammen mit dem weltweit meistverwendeten Betriebssystem Windows bilden die Büroprogramme der Marke Office die Hauptstützen des Unternehmens.



Im Onlinebereich betreibt der Konzern die Internet-Suchmaschine Bing und die Abonnementversionen der neuesten Office-Varianten. Über den Internet-Telefondienst Skype stellt das Unternehmen seinen Kunden sowohl Sprach- als auch Videotelefonie zur Verfügung. Die Hardware-Sparte des Unternehmens bedient Microsoft Surface, eine Reihe verschiedener Tablets. Mit den Videospielkonsolen Xbox 360 und Xbox One platziert sich Microsoft außerdem an den Spitzenpositionen der Videospielbranche. 2016 übernahm der Technologie-Riese das Karriere-Netzwerk LinkedIn. (28.03.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Microsoft-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Softwareriesen Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) unter die Lupe.Der US-Konzern sei erneut in einen Korruptionsskandal verwickelt, nachdem der ehemalige Director Emerging Markets für den Nahen Osten und Afrika, Yasser Elabd, einen Blog-Post auf der Whistleblower-Plattform Lioness veröffentlicht habe. Der ehemalige Mitarbeiter behaupte, dass Vertriebsleute, Regierungsangestellte und Dritte pro Jahr mehr als 200 Mio. USD an Bestechungsgeldern einkassieren würden.Mehr als die Hälfte der Mitarbeiter im Nahen Osten und Afrika solle laut Elabd verstrickt sein. Es gehe um gefälschte Verträge, an den Kunden nicht weitergegebene Rabatte und Zahlungen für Lizenzen an Ministerien ohne Computer. Microsoft selbst schaue bei diesem Vorgehen bewusst weg und habe Angestellte, die zu viele Nachfragen stellen würden, schlichtweg gefeuert.In seinem Blog-Beitrag beklage der ehemalige Microsoft-Mitarbeiter zudem, dass die US-Börsenaufsicht SEC sowie das US-Justizministerium keine Ermittlungen aufgenommen hätten, obwohl er ihnen zahlreiche Hinweise zugeschickt habe.Microsoft sei in der Vergangenheit nicht nur einmal in einen Korruptionsskandal verwickelt gewesen. Der US-Konzern selbst positioniere sich aber selbstverständlich in der Öffentlichkeit als ein Unternehmen, das gegen Korruption vorgehe.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Microsoft-Aktie: