Börsenplätze Microsoft-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

129,16 EUR +0,44% (30.10.2019, 17:07)



Xetra-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

129,26 EUR -0,02% (30.10.2019, 16:52)



Nasdaq-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

143,69 USD +0,60% (30.10.2019, 16:57)



ISIN Microsoft-Aktie:

US5949181045



WKN Microsoft-Aktie:

870747



Ticker Symbol Microsoft-Aktie Deutschland:

MSF



NASDAQ-Ticker-Symbol Microsoft-Aktie:

MSFT



Kurzprofil Microsoft Corp.:



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Ticker-Symbol: MSFT) ist der weltgrößte Softwarehersteller. Die Microsoft Corp. ist mit seinem Vorzeigeprodukt Windows der führende Hersteller von PC-Betriebssystemen.



Inzwischen ist Microsoft Corp. auch Hardware-Hersteller von Produkten wie der Spielkonsole XBOX oder dem Tablet Surface. Durch die Übernahme der Handy-Sparte von Nokia ist Microsoft Corp. zudem zu einem der führenden Smartphone-Hersteller der Welt aufgestiegen.



Hauptsitz der Microsoft Corp. ist Redmond, Washington, USA. (30.10.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Microsoft-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nicola Hahn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Softwareherstellers Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker Symbol: MSF, NASDAQ-Ticker-Symbol: MSFT) unter die Lupe.Am Montag sei es der Microsoft-Aktie gelungen aus der langen Seitwärtsbewegung auszubrechen. Hintergrund sei der 10 Milliarden schwere Cloud-Auftrag des Pentagons gewesen. Die Aktie habe daraufhin am Montag auf einem neuen Allzeithoch bei 144,19 Dollar notiert.Es sei einfach eine unfassbar gute letzte Woche für den Softwareriesen gewesen. Nach enorm starken Quartalszahlen sei die Erfolgsmeldung im umstrittenen Vergabeverfahren gefolgt, in dem man kurzerhand den großen Konkurrenten Amazon aus dem Rennen geworfen habe.Der vergebene Auftrag dürfte für Microsoft einen deutlich höheren Stellenwert innehaben als für Amazon, die mit AWS immer noch Marktführer im Cloud-Computing seien.Im Rahmen der Zahlenpräsentation habe sich Microsofts CEO Satya Nadella enorm optimistisch gezeigt, dass die Cloud noch einiges an Wachstumspotenzial bereithalte.Doch auch die Hardware nehme eine immer wichtigere Rolle im Unternehmen ein. Microsofts Hardware-Manager Panos Panay habe dazu in einem Interview mit der "Welt am Sonntag" gesagt, dass das Geschäft mit der Hardware künftig eine größere Rolle spielen werde als bisher. "Wir sagen inzwischen, dass man ohne Hardware keine wirklich gute Software machen kann", so Panay. Der Manager habe betont, dass keiner der Konkurrenten das Zusammenspiel zwischen Hardware und Software so gut beherrsche wie Microsoft. Erst neulich habe sich der ehemalige CEO Steve Ballmer bei CNBC zu Wort gemeldet und ebenfalls von Microsofts Hardware geschwärmt.Die Microsoft-Aktie dürfte in den nächsten Wochen weiter Rückenwind verspüren, so Nicola Hahn von "Der Aktionär". (Analyse vom 30.10.2019)Der Autor Nicola Hahn hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Microsoft.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link