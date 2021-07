XETRA-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

Kurzprofil Microsoft Corp.:



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) ist der weltgrößte Softwarehersteller. Die Microsoft Corp. ist mit seinem Vorzeigeprodukt Windows der führende Hersteller von PC-Betriebssystemen.



Inzwischen ist Microsoft Corp. auch Hardware-Hersteller von Produkten wie der Spielkonsole XBOX oder dem Tablet Surface. Durch die Übernahme der Handy-Sparte von Nokia ist Microsoft Corp. zudem zu einem der führenden Smartphone-Hersteller der Welt aufgestiegen.



Hauptsitz der Microsoft Corp. ist Redmond, Washington, USA. (26.07.2021/ac/a/n)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Microsoft: Schwungvolle Handelswoche mit neuen Rekorden - ChartanalyseNach einer Korrekturphase ausgehend vom damaligen Rekordhoch bei USD 263,19 konnte ein Doppelboden an der USD 238,60-Marke den Kursrückgang bei den Microsoft-Aktien (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) stoppen und letztlich zur dynamischen Fortsetzung des Aufwärtstrends beitragen, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Schon Mitte Juni sei das Allzeithoch überwunden und direkt die Kursziele bei USD 271,00 und USD 280,00 abgearbeitet worden. Ausgehend von USD 284,10 sei es zwar zuletzt zum Bruch der steilen Aufwärtstrendlinie und zu einer Korrektur an die Zwischentiefs bei USD 274,87 gekommen. Hier hätten die Bullen allerdings schon den nächsten Angriff gestartet und den Wert am Freitag über das bisherige Rekordhoch geschoben.Ausblick: Mit dem aktuellen Anstieg hätten die Käufer ein weiteres Longsignal generiert. Allerdings warte direkt das nächste Kursziel auf die Bullen.Die Long-Szenarien: Bei USD 290,00 würden sich einige mittel- bis langfristige Kursziele der Aktien von Microsoft treffen. Entsprechend wäre an dieser Stelle mit einer Korrektur zu rechnen, die durchaus wieder bis USD 274,45 führen könne. Dort dürfte ein weiterer Ausbruchsversuch über diese Widerstandszone starten. Sollte dieser gelingen, wäre ein Anstieg bis USD 297,00 und USD 310,00 mittelfristig möglich.Die Short-Szenarien: Breche der Wert dagegen im weiteren Verlauf unter USD 274,45 ein, käme es zur ersten ernsthaften Korrektur seit April. In diesem Fall wäre der Anstieg der letzten Wochen gestoppt und zunächst ein Ausverkauf bis USD 263,19 die Folge. Unterhalb der Marke müsste man aber bereits mit einer Verkaufswelle bis USD 255,64 und USD 243,00 rechnen. (Analyse vom 26.07.2021)