Tradegate-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

190,52 EUR +0,67% (05.03.2021, 14:08)



XETRA-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

190,64 EUR -0,30% (05.03.2021, 13:44)



NASDAQ-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

226,73 USD -0,36% (04.03.2021)



ISIN Microsoft-Aktie:

US5949181045



WKN Microsoft-Aktie:

870747



Ticker-Symbol Deutschland Microsoft-Aktie:

MSF



NASDAQ-Ticker-Symbol Microsoft-Aktie:

MSFT



Kurzprofil Microsoft Corp.:



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol Deutschland: MSF, NASDAQ-Ticker-Symbol: MSFT) ist der weltgrößte Softwarehersteller. Die Microsoft Corp. ist mit seinem Vorzeigeprodukt Windows der führende Hersteller von PC-Betriebssystemen.



Inzwischen ist Microsoft Corp. auch Hardware-Hersteller von Produkten wie der Spielkonsole XBOX oder dem Tablet Surface. Durch die Übernahme der Handy-Sparte von Nokia ist Microsoft Corp. zudem zu einem der führenden Smartphone-Hersteller der Welt aufgestiegen.



Hauptsitz der Microsoft Corp. ist Redmond, Washington, USA. (05.03.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Microsoft-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol Deutschland: MSF, NASDAQ-Ticker-Symbol: MSFT) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Rechtsstreit rund um den zehn Milliarden Dollar schweren Cloud-Computing-Auftrag des Pentagons an Microsoft halte an. Aufgrund der Einwände des Konkurrenten Amazon drohe der Deal zu scheitern.So wolle das US-Verteidigungsministerium den ursprünglich an Microsoft vergebenen Auftrag überdenken, wenn das Bundesgericht die Anschuldigung seitens Amazon nicht verwerfe. Der E-Commerce-Riese argumentiere, dass sich der damalige US-Präsident Trump unzulässig in den Vergabeprozess eingemischt habe.Laut dem Pentagon würde es in diesem Fall zu lange dauern, vor Gericht feststellen zu lassen, dass der Vergabeprozess ordnungsgemäß durchgeführt worden sei. Die Folge wäre eine Anpassung der Strategie. Äußerst fraglich bleibe damit, ob der Cloud-Auftrag in Höhe von rund zehn Milliarden Dollar, dann überhaupt an nur einen Dienst vergeben werde.Laut "Bloomberg" gebe es erste Anzeichen, dass sich das Verteidigungsministerium bereits nach Alternativen umschaue. So seien abseits des Milliarden-Deals bereits mit anderen Cloud-Dienstleistern Gespräche geführt worden. Es gelte zudem als unwahrscheinlich, dass die Richter die Bedenken von Amazon nach all den Monaten einfach verwerfen würden.Der noch immer in der Schwebe hängende Auftrag sei ein kleines Risiko für die Microsoft-Aktie, dass Anleger jedoch nicht von einem fortlaufenden Investment in den Tech-Giganten abhalten sollte.Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär" rät bei der Aktie dabeizubleiben und Gewinne laufen zu lassen. (Analyse vom 05.03.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Microsoft-Aktie: