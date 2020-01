Xetra-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

155,70 EUR +2,45% (30.01.2020, 17:20)



NASDAQ-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

171,77 USD +2,22% (30.01.2020, 17:22)



ISIN Microsoft-Aktie:

US5949181045



WKN Microsoft-Aktie:

870747



Ticker-Symbol Microsoft-Aktie:

MSF



NASDAQ-Symbol Microsoft-Aktie:

MSFT



Kurzprofil Microsoft Corp.:



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) ist der weltgrößte Softwarehersteller. Die Microsoft Corp. ist mit seinem Vorzeigeprodukt Windows der führende Hersteller von PC-Betriebssystemen.



Inzwischen ist Microsoft Corp. auch Hardware-Hersteller von Produkten wie der Spielkonsole XBOX oder dem Tablet Surface. Durch die Übernahme der Handy-Sparte von Nokia ist Microsoft Corp. zudem zu einem der führenden Smartphone-Hersteller der Welt aufgestiegen.



Hauptsitz der Microsoft Corp. ist Redmond, Washington, USA. (30.01.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Microsoft-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Samuel Kolbeck vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nehme in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Technologieunternehmens Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) unter die Lupe.Die veröffentlichten Quartalszahlen von Microsoft am Mittwoch hätten alle Erwartungen der Analysten übertroffen. Vor allem der Cloud-Bereich steche hervor. So habe die Cloud-Computing-Plattform Azure den Umsatz im letzten Quartal um 62 Prozent steigern können.Bernstein habe nach den Zahlen sein Kursziel von ursprünglich 174 auf nun 203 US-Dollar angepasst und die Einstufung auf "outperform" belassen. Das Unternehmen habe im vierten Quartal in allen Segmenten Stärke bewiesen, so Analyst Mark Moerdler. Hervorzuheben sei der Profitabilitätsanstieg und das rasante Wachstum von Azure.Auch das Analysehaus Jefferies habe sein Kursziel für das Softwareunternehmen als Reaktion auf die Quartalszahlen um 10 auf nun 195 US-Dollar angehoben. Experte Brent Thill verweise ebenfalls auf die beeindruckende Entwicklung des Cloud-Dienstes Azure. Aufgrund von unterschiedlichen Wachstumstreibern traue Thill dem Unternehmen auch in absehbarer Zukunft noch Zugewinne im zweistelligen Bereich zu.Microsoft habe erneut auf ganzer Linie mit den starken Zahlen überzeugen können. Auch aufgrund der hohen Diversifikation bleibt "Der Aktionär" unverändert bullish gestimmt, so Samuel Kolbeck von "Der Aktionär" zur Microsoft-Aktie. (Analyse vom 30.01.2020)Börsenplätze Microsoft-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Microsoft-Aktie:155,80 EUR +2,06% (30.01.2020, 17:36)