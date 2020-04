Xetra-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

160,58 EUR +1,30% (29.04.2020, 17:08)



NASDAQ-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

174,32 USD +2,66% (29.04.2020, 17:07)



ISIN Microsoft-Aktie:

US5949181045



WKN Microsoft-Aktie:

870747



Ticker-Symbol Microsoft-Aktie:

MSF



NASDAQ-Symbol Microsoft-Aktie:

MSFT



Kurzprofil Microsoft Corp.:



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) ist der weltgrößte Softwarehersteller. Die Microsoft Corp. ist mit seinem Vorzeigeprodukt Windows der führende Hersteller von PC-Betriebssystemen.



Inzwischen ist Microsoft Corp. auch Hardware-Hersteller von Produkten wie der Spielkonsole XBOX oder dem Tablet Surface. Durch die Übernahme der Handy-Sparte von Nokia ist Microsoft Corp. zudem zu einem der führenden Smartphone-Hersteller der Welt aufgestiegen.



Hauptsitz der Microsoft Corp. ist Redmond, Washington, USA. (29.04.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Microsoft-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Tech-Riesen Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) unter die Lupe.Microsoft werde heute nach der Schließung der US-Börsen seine Zahlen zum ersten Quartal 2020 prävorlegensentieren. Bereits im Vorfeld habe der US-Konzern vom starken Wachstum seiner Cloud-Dienste berichtet. Insbesondere Anwendungen im Bereich Home-Working, wie z.B. die Kommunikationstools Teams und Skype oder das Programm Windows Virtual Desktop, sollten demnach im Zuge der Coronakrise besonders stark nachgefragt worden sein. Zeitgleich erwarte Microsoft eine Abschwächung seines Hardware-Geschäfts.Im Zuge der Coronakrise habe Microsoft neben der erhöhten Nachfrage nach seinen Cloud-Diensten auch mit lukrativen Deals punkten können. So werde sich der Vergabestreit mit Amazon.com um den milliardenschweren Cloud-Auftrag mit Pentagon voraussichtlich zu Gunsten Microsofts entscheiden, da die Kontrollbehörde keine formellen Fehler bei der Auftragsvergabe festgestellt habe. Darüber hinaus habe der Tech-Gigant im April einen lukrativen Cloud-Deal mit der Basketballliga NBA finalisieren können.Die Microsoft-Aktie habe seit ihrem Korrekturtief im März über 29% zulegen können. Gelinge eine positive Überraschung bei den Q1-Zahlen, dann könnte das Papier des Tech-Giganten in den kommenden Tagen das Rekordhoch bei 188,70 USD testen. Andernfalls sollte die Marke bei rund 167 USD als eine hartnäckige Unterstützung dienen. "Der Aktionär" gehe trotz der Pandemie von einem starken ersten Quartal aus, auch wenn mit der Abschwächung im Hardware-Geschäft zu rechnen sei. Microsoft bleibe ein Basisinvestment, so Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 29.04.2020)Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte:Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Microsoft-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Microsoft-Aktie:161,00 EUR +2,70% (29.04.2020, 17:23)