Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Microsoft-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) unter die Lupe.Die Microsoft-Aktie sei im Zuge des Tech-Abverkaufs stark unter die Räder geraten und habe im Tief knapp 30 Prozent verloren. Das überrasche umso mehr, da der Softwarekonzern für das Umfeld mit steigenden Zinsen besonders gut aufgestellt und für seine Margenstärke bekannt sei.So habe der US-Konzern in den vergangenen sieben Geschäftsjahren seinen Nettogewinn im Schnitt um 22 Prozent pro Jahr steigern können. Auch für das laufende Geschäftsjahr werde eine deutliche Gewinnsteigerung erwartet. Die Nettomarge habe zuletzt bei knapp 35 Prozent gelegen.Einen großen Teil der Gewinne schütte der Konzern an seine Aktionäre in Form von Aktienrückkäufen und Dividenden aus. Aktuell laufe ein Aktienrückkaufsprogramm im Wert von 60 Milliarden Dollar.Darüber hinaus habe Microsoft seit 2006 seine Dividende Jahr für Jahr angehoben - trotz aller Krisen wie der Rezession nach der Finanzkrise (2008/09) und der Corona-Pandemie. Für das Jahr 2022 werde eine Dividendensteigerung um rund zehn Prozent auf 2,45 Dollar pro Aktie erwartet.Und wem das nicht genug sei: Auch operativ habe sich Microsoft in diesem Jahr bisher keine Blöße gegeben und zuletzt starke Quartalszahlen gemeldet. Dabei bleibe die Nachfrage nach Produktivitätssoftware trotz der schwächelnden Konjunktur ungebrochen hoch.Auch nach der Korrektur findet "Der Aktionär" kaum Argumente, die gegen ein Investment in Microsoft-Aktien sprechen. Das Unternehmen dürfte aufgrund seiner hohen Margen und Cashbestände sogar gestärkt aus der Krise hervorgehen. Anleger geben kein Stück aus der Hand, so Emil Jusifov. (Analyse vom 01.06.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: