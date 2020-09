Tradegate-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Microsoft-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Hard- und Softwareentwicklers Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) unter die Lupe.Nach dem gescheiterten TikTok-Deal würden viele Anleger gespannt auf neue gute Nachrichten aus dem Hause Microsoft warten. Und der Tech-Riese lasse seine Investoren nicht lange darauf warten. Am heutigen Dienstag habe Microsoft den neuen Spiele-Streaming-Dienst Project xCloud eingeführt.Project xCloud sei jetzt auf Android-Handys und -Tablets verfügbar. Es konkurriere direkt mit Googles Stadia und ermögliche es den Benutzern, PC-Spiele auf Android-Geräten zu spielen. xCloud solle laut Unternehmensangaben das "Netflix des Spielens" sein, welches das Spielen von hochwertigen Games erlaube, für die normalerweise eine leistungsstarke Xbox-Spielekonsole erforderlich sei, und zwar überall dort, wo eine ausreichend schnelle Internetverbindung (10 Mbit/s oder schneller) bestehe, ohne jemals eine Xbox kaufen zu müssen."Der Aktionär" bewerte die Nachrichten zum neuen Gaming-Service von Microsoft positiv. Der Software-Gigant habe mit Gaming im letzten Quartal 1,3 Mrd. USD erzielt, was einem Wachstum von 64% gegenüber dem Vorjahr entspreche.Die Microsoft-Aktie könne heute in einem freundlichen Marktumfeld zulegen und rücke damit auch die 50-Tage-Linie ins Blickfeld der Bullen, die aktuell bei 211,27 USD verlaufe. "Der Aktionär" halte die Fortsetzung des Aufwärtstrends für wahrscheinlich und empfehle investierten Anlegern dabei zu bleiben, so Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 15.09.2020)Der Autor Emil Jusifov hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Microsoft.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Microsoft-Aktie: