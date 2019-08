Börsenplätze Microsoft-Aktie:



Kurzprofil Microsoft Corp.:



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Ticker-Symbol: MSFT) ist der weltgrößte Softwarehersteller. Die Microsoft Corp. ist mit seinem Vorzeigeprodukt Windows der führende Hersteller von PC-Betriebssystemen.



Inzwischen ist Microsoft Corp. auch Hardware-Hersteller von Produkten wie der Spielkonsole XBOX oder dem Tablet Surface. Durch die Übernahme der Handy-Sparte von Nokia ist Microsoft Corp. zudem zu einem der führenden Smartphone-Hersteller der Welt aufgestiegen.



Hauptsitz der Microsoft Corp. ist Redmond, Washington, USA. (27.08.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Microsoft-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nicola Hahn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Software-Herstellers Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker Symbol: MSF, NASDAQ-Ticker-Symbol: MSFT) unter die Lupe.Im berühmten "Magic Quadrant" unterteile die Unternehmensberatung Gartner Firmen in Marktführer, Visionäre, Nischenplayer und Herausforderer. In jüngster Vergangenheit sei Microsoft dabei regelmäßig im Quadrat der Marktführer gelandet. Neuerdings sogar in einem Segment, in dem der Konzern gar nicht zu den Spezialisten gehöre.In einer im August erschienen Studie hätten die Analysten von Gartner den Software-Riesen als Nummer Eins im Bereich der Endpoint Protection, sprich Cyber-Security eingestuft. Konkret sei die Sicherheitslösung Microsoft Defender ATP (Advanced Threat Protection) gekürt worden. Damit liege der Konzern sogar noch vor Spezialisten wie Symantec und Trend Micro.Doch dies sei nicht das erste Mal, dass Microsoft als klarer Sieger im "Magic Quadrant" hervorgehe. Bereits im Februar habe der Software-Gigant die Auszeichnung der besten "Analytics and Business Intelligence Plattform" erhalten.Und zu guter Letzt sei Microsoft in einer Analyse vom Juli diesen Jahres im Bereich "Infrastructure as a Service" als direkter Verfolger von Amazons AWS auf Platz Zwei gelandet.Besonders lobe Gartner die gute Integration der sonstigen Software-Angebote von Microsoft in die Produkte. Im Bereich der Endpoint Protection sei vor allem die enge Verzahnung mit Windows 10 als positiv hervorgehoben worden.Die Microsoft-Aktie zählt weiterhin zu den absoluten Tech-Favoriten des "Aktionär", so Nicola Hahn. (Analyse vom 27.08.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Der Autor Nicola Hahn hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Microsoft.