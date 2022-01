XETRA-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

267,20 EUR +5,03% (26.01.2022, 17:35)



NASDAQ-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

296,71 USD +2,85% (26.01.2022, 22:00)



ISIN Microsoft-Aktie:

US5949181045



WKN Microsoft-Aktie:

870747



Ticker-Symbol Microsoft-Aktie:

MSF



NASDAQ-Symbol Microsoft-Aktie:

MSFT



Kurzprofil Microsoft Corp.:



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol Deutschland: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) ist ein weltweit führendes Softwareunternehmen. Die Gesellschaft bietet ein breites Spektrum an Software-Produkten und Dienstleistungen für verschiedene Nutzergeräte. Die Produktpalette erstreckt sich von den Windows-Betriebssystemen für PCs, Mobilgeräte und Netzwerke über Serversoftware für Client-Server-Umgebungen, Anwendungsprogramme und Desktop-Applikationen für Unternehmen sowie private Nutzer und Multimedia-Anwendungen bis hin zu Internet-Plattformen und Entwickler-Tools. Zusammen mit dem weltweit meistverwendeten Betriebssystem Windows bilden die Büroprogramme der Marke Office die Hauptstützen des Unternehmens.



Im Onlinebereich betreibt der Konzern die Internet-Suchmaschine Bing und die Abonnementversionen der neuesten Office-Varianten. Über den Internet-Telefondienst Skype stellt das Unternehmen seinen Kunden sowohl Sprach- als auch Videotelefonie zur Verfügung. Die Hardware-Sparte des Unternehmens bedient Microsoft Surface, eine Reihe verschiedener Tablets. Mit den Videospielkonsolen Xbox 360 und Xbox One platziert sich Microsoft außerdem an den Spitzenpositionen der Videospielbranche. 2016 übernahm der Technologie-Riese das Karriere-Netzwerk LinkedIn. (26.01.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Microsoft-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) unter die Lupe.Die Microsoft-Aktie habe den Dow Jones am heutigen Mittwoch dominiert. Analysten hätten das Zahlenwerk des Software-Riesen gelobt, der nach Tagen des Kursrutsches im Technologiesektor wieder eine positivere Duftmarke für diese Branche gesetzt habe.Mit dem heutigen Kursanstieg habe sich das charttechnsiche Bild bei der Microsoft-Aktie wieder deutlich aufgehellt, das jüngste Kursminus habe sich als Fehlsignal erwiesen. Sowohl die horizontale Unterstützung bei 280 USD als auch die 200-Tage-Linie hätten zurückerobert werden können. "Der Aktionär" bleibe langfristig ganz klar optimistisch für die Microsoft-Aktie, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 26.01.2022)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze Microsoft-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Microsoft-Aktie:263,80 EUR +3,33% (26.01.2022, 22:02)