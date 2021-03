Tradegate-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

190,30 EUR -1,53% (03.03.2021, 19:19)



XETRA-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

191,42 EUR -1,22% (03.03.2021, 17:35)



NASDAQ-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

229,07 USD -2,05% (03.03.2021, 19:06)



ISIN Microsoft-Aktie:

US5949181045



WKN Microsoft-Aktie:

870747



Ticker-Symbol Deutschland Microsoft-Aktie:

MSF



NASDAQ-Ticker-Symbol Microsoft-Aktie:

MSFT



Kurzprofil Microsoft Corp.:



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol Deutschland: MSF, NASDAQ-Ticker-Symbol: MSFT) ist der weltgrößte Softwarehersteller. Die Microsoft Corp. ist mit seinem Vorzeigeprodukt Windows der führende Hersteller von PC-Betriebssystemen.



Inzwischen ist Microsoft Corp. auch Hardware-Hersteller von Produkten wie der Spielkonsole XBOX oder dem Tablet Surface. Durch die Übernahme der Handy-Sparte von Nokia ist Microsoft Corp. zudem zu einem der führenden Smartphone-Hersteller der Welt aufgestiegen.



Hauptsitz der Microsoft Corp. ist Redmond, Washington, USA. (03.03.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Microsoft-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol Deutschland: MSF, NASDAQ-Ticker-Symbol: MSFT) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Softwareriese habe eine neue Anwendung vorgestellt, die die Teamarbeit erleichtern solle. Hierbei handle sich um die Erzeugung von Avataren oder Hologrammen von Kollegen. Trotz räumlicher Trennung solle dadurch der Eindruck entstehen, dass das gesamte Team, sich in einem Raum befinde. Zur Umsetzung der Idee habe Microsoft extra eine Mixed-Reality-Plattform namens Mesh entwickelt, die für den Einsatz der AR-Brille HoloLens 2 geeignet sei, aber auch mit Smartphones, Tablets und PCs funktionieren solle.Microsoft könne mit seiner hauseigenen Augmented-Reality-Brille HoloLens bereits den Gesprächspartner per 3D-Scan ins Blickfeld "teleportieren". Microsoft nenne diesen Effekt auch "Holoportation". Die HoloLens funktioniere dabei ohne Smartphone oder zusätzlichen Computer.Homeoffice werde zunehmend zum Alltag. Und Microsoft sei ein Marktführer im Bereich der Homeoffice-Software. Mesh sei eine weitere wichtige Innovation aus dem Hause des Softwareriesen, die künftig die Remote-Arbeit unterstützen solle.Emil Jusifov von "Der Aktionär" rät bei der Microsoft-Aktie Gewinne laufen zu lassen. (Analyse vom 03.03.2021)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Autor Emil Jusifov hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Microsoft.Börsenplätze Microsoft-Aktie: