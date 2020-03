Tradegate-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

138,38 EUR -3,04% (11.03.2020, 12:34)



Xetra-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

138,78 EUR +1,52% (11.03.2020, 12:10)



NASDAQ-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

161,02 USD +6,90% (10.03.2020)



ISIN Microsoft-Aktie:

US5949181045



WKN Microsoft-Aktie:

870747



Ticker-Symbol Microsoft-Aktie:

MSF



NASDAQ-Symbol Microsoft-Aktie:

MSFT



Kurzprofil Microsoft Corp.:



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) ist der weltgrößte Softwarehersteller. Die Microsoft Corp. ist mit seinem Vorzeigeprodukt Windows der führende Hersteller von PC-Betriebssystemen.



Inzwischen ist Microsoft Corp. auch Hardware-Hersteller von Produkten wie der Spielkonsole XBOX oder dem Tablet Surface. Durch die Übernahme der Handy-Sparte von Nokia ist Microsoft Corp. zudem zu einem der führenden Smartphone-Hersteller der Welt aufgestiegen.



Hauptsitz der Microsoft Corp. ist Redmond, Washington, USA. (11.03.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Microsoft-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) unter die Lupe.Auch die Aktie von Microsoft sei im Zuge der massiven Korrektur an den Märkten nicht verschont geblieben. Obwohl das Unternehmen trotz der jüngsten Umsatzwarnung fundamental erstklassig dastehe, habe das Papier zuletzt vom Hoch Mitte Februar bei 190,70 Dollar zwischenzeitlich mehr als zwanzig Prozent nachgegeben. Am Dienstag habe sich die Aktie aber stabilisieren können. Der Wert sei mit einem Plus von fast sieben Prozent auf 160,92 Dollar aus dem Handel an der Heimatbörse in New York gegangen. Zudem habe das Unternehmen einen starken Erfolg melden können.Microsoft sei es gemeinsam mit Partnern aus 35 Ländern gelungen, das gefährliche Botnet Necurs weitgehend zu zerstören. Mit koordinierten rechtlichen und technischen Maßnahmen habe man dafür gesorgt, dass die Kriminellen nicht mehr länger auf zentrale Teile der Infrastruktur des aktivsten Botnets der Welt zurückgreifen könnten, habe das Unternehmen in Redmond mitgeteilt.Botnets bestünden aus vielen gehackten, mit dem Internet vernetzten Geräten. Dabei handle es sich vor allem um Personal Computer, aber auch sogenannte Smart Devices wie vernetzte Haushaltselektronik. Das Necurs-Botnet solle aus über neun Millionen Rechnern bestanden haben. Es gelte als eines der größten Netzwerke für den Versand von Spam-E-Mails etwa zu falschen Pharma-Produkten oder russischen Datingangeboten. Ein einzelner mit Necurs infizierter Computer habe allein insgesamt 3,8 Millionen Spam-E-Mails an über 40,6 Millionen potenzielle Opfer versandt.Kriminelle hätten Necurs für die Verbreitung von Trojanern wie GameOver Zeus oder sogenannten "Pump and Dump"-Aktienscams genutzt. Dabei würden bestimmte Aktien in den Spam-Mitteilungen hochgejubelt, damit der Aktienkurs kurzfristig ansteige. Die Betrüger, die sich vorab billig mit den betroffenen Aktien eingedeckt hätten, könnten sie dann mit Gewinn verkaufen. Das Botnet habe auch für kriminelle Zwecke gemietet werden können.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Microsoft-Aktie: