Kurzprofil Microsoft Corp.:



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol Deutschland: MSF, NASDAQ-Ticker-Symbol: MSFT) ist der weltgrößte Softwarehersteller. Die Microsoft Corp. ist mit seinem Vorzeigeprodukt Windows der führende Hersteller von PC-Betriebssystemen.



Inzwischen ist Microsoft Corp. auch Hardware-Hersteller von Produkten wie der Spielkonsole XBOX oder dem Tablet Surface. Durch die Übernahme der Handy-Sparte von Nokia ist Microsoft Corp. zudem zu einem der führenden Smartphone-Hersteller der Welt aufgestiegen.



Hauptsitz der Microsoft Corp. ist Redmond, Washington, USA. (16.12.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Microsoft-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Technologieunternehmens Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol Deutschland: MSF, NASDAQ-Ticker-Symbol: MSFT) unter die Lupe.Die Aktie von Microsoft tendiere seit Juli seitwärts. Und das, obwohl es beim Softwareriesen operativ wie am Schnürchen laufe. Auch die Analysten würden bei ihrer bullishen Einschätzung bleiben.So habe das Analysehaus BofA Microsoft auf seine Kaufliste mit dem Kursziel 256 Dollar gesetzt. Die Analysten würden ihre Einstufung mit einem nachhaltigen und dauerhaften Wachstum in den Schlüsselsegmenten der Redmonder begründen.Das Unternehmen würde weiterhin seine Cloud-Infrastruktur ausbauen und dabei auf eine erhöhte Nachfrage nach Office-365-Diensten stoßen. Zudem würde der Konzern immer mehr von seiner Gaming-Sparte und insbesondere seinem Xbox-Angebot profitieren.Damit sei Microsoft in jeder seiner Sparten hervorragend positioniert, um langfristig Wachstum zu generieren. Die Analysten würden daraus schließen, dass der Windows-Konzern in den nächsten drei bis fünf Jahren zweistellige Wachstumsraten aufweisen werde.Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte:Der Autor Emil Jusifov hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Microsoft.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link