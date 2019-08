NASDAQ-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

Kurzprofil Microsoft Corp.:



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Ticker-Symbol: MSFT) ist der weltgrößte Softwarehersteller. Die Microsoft Corp. ist mit seinem Vorzeigeprodukt Windows der führende Hersteller von PC-Betriebssystemen.



Inzwischen ist Microsoft Corp. auch Hardware-Hersteller von Produkten wie der Spielkonsole XBOX oder dem Tablet Surface. Durch die Übernahme der Handy-Sparte von Nokia ist Microsoft Corp. zudem zu einem der führenden Smartphone-Hersteller der Welt aufgestiegen.



Hauptsitz der Microsoft Corp. ist Redmond, Washington, USA. (19.08.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Microsoft-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Simon Seeser vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Software-Herstellers Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker Symbol: MSF, NASDAQ-Ticker-Symbol: MSFT) unter die Lupe.Nur noch einen Tag bis die Gamescom, Europas größte Messe für Computer- und Videospiele, eröffnet werde. Hunderte Computer- und Spielehersteller würden auf dem Gelände der Koelnmesse ihre Neuheiten vorstellen, darunter auch Microsoft.Auch wenn sich Microsoft gegenüber Sony bei Konsolenverkäufe geschlagen geben müsse, sei der US-Softwarehersteller in der Gaming-Branche top aufgestellt und mit xCloud auch für die Zukunft bestens gewappnet. Neben Azure, Office 365 und Dynamics 365 gehöre der Gaming-Sektor zu den wichtigen Wachstumstreibern von Microsoft, so Simon Seeser vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 19.08.2019)