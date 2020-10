Xetra-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

Kurzprofil Microsoft Corp.:



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) ist der weltgrößte Softwarehersteller. Die Microsoft Corp. ist mit seinem Vorzeigeprodukt Windows der führende Hersteller von PC-Betriebssystemen.



Inzwischen ist Microsoft Corp. auch Hardware-Hersteller von Produkten wie der Spielkonsole XBOX oder dem Tablet Surface. Durch die Übernahme der Handy-Sparte von Nokia ist Microsoft Corp. zudem zu einem der führenden Smartphone-Hersteller der Welt aufgestiegen.



Hauptsitz der Microsoft Corp. ist Redmond, Washington, USA. (26.10.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Microsoft-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Technologieunternehmens Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) unter die Lupe.Morgen stehe bei Microsoft die Veröffentlichung der Q1-Zahlen an. Nach den aktuellen Prognosen solle das EPS um rund sechs Prozent erhöht werden. Je nachdem wie die Zahlen tatsächlich ausfallen würden, könnte der US-Titel mit einer starken Kursbewegung reagieren. Dabei wäre sogar die Auflösung einer Chartformation möglich.Die Microsoft-Aktie habe zuletzt deutlich an Fahrt verloren. Zwar habe das Papier Anfang September während des steilen Höhenflugs seit dem Frühjahr ein neues Allzeithoch bei 232,86 Dollar markiert. Von dort aus konsolidiere die Aktie aber und bilde dabei eine symmetrische Dreiecksformation aus.Momentan laufe die Microsoft-Aktie in die Spitze des Dreiecks. Die Präsentation der Zahlen könnte jetzt den Impuls geben, um die Formation in den folgenden Tagen aufzulösen.Durchbreche der Kurs bei einer positiven Nachrichtenlage die obere Begrenzungslinie bei rund 221 Dollar, wäre eine dynamische Aufwärtsbewegung bis zum Allzeithoch möglich. Würden die Zahlen hingegen enttäuschend ausfallen, könnte der Titel unter die 50-Tage-Linie und die Unterstützungslinie bei 213 Dollar fallen. Dann wäre mit einem Rücksetzer bis an die 200-Dollar-Marke zu rechnen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Microsoft-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Microsoft-Aktie:180,24 EUR -1,09% (26.10.2020, 15:59)