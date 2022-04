Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



Kurzprofil Microsoft Corp.:



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol Deutschland: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) ist ein weltweit führendes Softwareunternehmen. Die Gesellschaft bietet ein breites Spektrum an Software-Produkten und Dienstleistungen für verschiedene Nutzergeräte. Die Produktpalette erstreckt sich von den Windows-Betriebssystemen für PCs, Mobilgeräte und Netzwerke über Serversoftware für Client-Server-Umgebungen, Anwendungsprogramme und Desktop-Applikationen für Unternehmen sowie private Nutzer und Multimedia-Anwendungen bis hin zu Internet-Plattformen und Entwickler-Tools. Zusammen mit dem weltweit meistverwendeten Betriebssystem Windows bilden die Büroprogramme der Marke Office die Hauptstützen des Unternehmens.



Im Onlinebereich betreibt der Konzern die Internet-Suchmaschine Bing und die Abonnementversionen der neuesten Office-Varianten. Über den Internet-Telefondienst Skype stellt das Unternehmen seinen Kunden sowohl Sprach- als auch Videotelefonie zur Verfügung. Die Hardware-Sparte des Unternehmens bedient Microsoft Surface, eine Reihe verschiedener Tablets. Mit den Videospielkonsolen Xbox 360 und Xbox One platziert sich Microsoft außerdem an den Spitzenpositionen der Videospielbranche. 2016 übernahm der Technologie-Riese das Karriere-Netzwerk LinkedIn. (27.04.2022/ac/a/n)



Wien (www.aktiencheck.de) - Microsoft-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Andreas Schiller, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Softwareriesen Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) unter die Lupe.Microsoft habe gestern Abend nach Börsenschluss seine Zahlen für das dritte Geschäftsquartal veröffentlicht, welche erneut die Erwartungen des Marktes hätten übertreffen können. Der Gesamtumsatz habe sich im Jahresvergleich um 18,4% auf USD 49,36 Mrd. erhöht (Konsens: USD 49,05 Mrd.). Der bereinigte Gewinn je Aktie habe mit USD 2,22 ebenfalls leicht über den Analystenschätzungen von USD 2,19 gelegen.Unter den einzelnen Geschäftssparten habe sich abermals der Bereich "Intelligent Cloud" als wachstumsstärkste herauskristallisiert. Im Vergleich zum Vorjahr habe hier der Umsatz um 26% auf USD 19,1 Mrd. gesteigert werden können. Die Umsätze für seine Cloud-Plattform "Azure" habe Microsoft um 46% steigern können. Im Bereich Serverprodukte und Cloud-Serviceerlösen habe sich das Wachstum auf 29% belaufen, welches wiederum von Azure angetrieben worden sei.Die Sparte "Productivity and Business Processes" (u.a. Office, Office 365, Dynamics 365) habe mit +17% auf USD 15,8 Mrd. das zweitstärkste Wachstum gezeigt. Die Erlöse bei Office 365 für den kommerziellen Bereich und Microsoft Dynamics (cloudbasierte CRM- und ERP-Plattform) seien um 17% bzw. 22% gestiegen. LinkedIn habe bei den Erlösen um 34% zulegen können.Die Sparte "More Personal Computing" (u.a. Windows, Gaming, Suchwerbung, Hardware) sei um 11% auf USD 14,5 Mrd. gewachsen. Sehr stark habe sich hier abermals das Geschäft mit Suchwerbung (+23%) entwickelt. Im Spiele-Bereich habe Microsoft einen Zuwachs von 4% vermeldet, die Surface-Absätze seien um 13% gestiegen.Auch für dieses Quartal zeige man sich zuversichtlich. Microsoft erwarte für das laufende vierte Geschäftsquartal 2021/2022 einen Gesamtumsatz zwischen USD 52,4 Mrd. und USD 53,2 Mrd., was erneut einem zweistelligen Wachstum entsprechen würde. Man gehe davon aus, dass die Nachfrage nach ihren Produkten sowie den Cloudservices weiterhin vom Wechsel zu Hybriden Arbeitsmodellen profitiere.Die letzte Empfehlung für die Microsoft-Aktie lautete "Kauf", so Andreas Schiller, Analyst der Raiffeisen Bank International AG. Ebenso befinde sich Microsoft auf der "Top Picks"-Liste der RBI. (Analyse vom 27.04.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.