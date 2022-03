Börsenplätze Microsoft-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

264,35 EUR +1,56% (11.03.2022, 13:53)



XETRA-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

264,25 EUR +3,57% (11.03.2022, 13:38)



NASDAQ-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

285,59 USD -1,01% (10.03.2022, 22:00)



ISIN Microsoft-Aktie:

US5949181045



WKN Microsoft-Aktie:

870747



Ticker-Symbol Microsoft-Aktie:

MSF



NASDAQ-Symbol Microsoft-Aktie:

MSFT



Kurzprofil Microsoft Corp.:



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol Deutschland: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) ist ein weltweit führendes Softwareunternehmen. Die Gesellschaft bietet ein breites Spektrum an Software-Produkten und Dienstleistungen für verschiedene Nutzergeräte. Die Produktpalette erstreckt sich von den Windows-Betriebssystemen für PCs, Mobilgeräte und Netzwerke über Serversoftware für Client-Server-Umgebungen, Anwendungsprogramme und Desktop-Applikationen für Unternehmen sowie private Nutzer und Multimedia-Anwendungen bis hin zu Internet-Plattformen und Entwickler-Tools. Zusammen mit dem weltweit meistverwendeten Betriebssystem Windows bilden die Büroprogramme der Marke Office die Hauptstützen des Unternehmens.



Im Onlinebereich betreibt der Konzern die Internet-Suchmaschine Bing und die Abonnementversionen der neuesten Office-Varianten. Über den Internet-Telefondienst Skype stellt das Unternehmen seinen Kunden sowohl Sprach- als auch Videotelefonie zur Verfügung. Die Hardware-Sparte des Unternehmens bedient Microsoft Surface, eine Reihe verschiedener Tablets. Mit den Videospielkonsolen Xbox 360 und Xbox One platziert sich Microsoft außerdem an den Spitzenpositionen der Videospielbranche. 2016 übernahm der Technologie-Riese das Karriere-Netzwerk LinkedIn. (11.03.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Microsoft-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) unter die Lupe.Zuletzt habe der US-Konzern mit der Übernahme von Activision Blizzard von sich Reden gemacht. Anleger könnten nur hoffen, dass das Management hier ebenfalls ein derart glückliches Händchen beweise wie beim ehemals größten Zukauf der Unternehmensgeschichte. Denn die 26,2 Mrd. USD, die Microsoft Ende 2016 für LinkedIn auf den Tisch gelegt habe, hätten sich mehr als ausgezahlt.Nur selten gebe Microsoft operative Details zu LinkedIn heraus. Die Mitgliederzahl werde aber auf rund 800 Mio. registrierte Nutzer geschätzt und der Umsatz habe im vergangenen Geschäftsjahr die 10-Mrd.-USD-Hürde geknackt. Im laufenden Geschäftsjahr dürfte der Erlös noch einmal deutlich höher ausfallen, denn im Q1/22 sei LinkedIn um 42% und im Q2/22 um 37% gewachsen.Mittlerweile würden diese Umsätze allerdings nicht mehr nur durch Premium-Mitgliedschaften und Werbung erlöst, sondern auch durch die LinkedIn Sales Solutions, einer Reihe an Tools und Diensten für den Vertrieb, die in den vergangenen zwölf Monaten rund 1 Mrd. USD umgesetzt hätten. Das soziale Netzwerk bleibe zudem innovativ und integriere stets zusätzliche Funktionen und Features. Zuletzt habe LinkedIn z.B. am Aufbau eines Podcast-Netzwerkes gearbeitet."Was wir hier sehen, ist ein echtes Wachstum bei den Nutzern, aber auch ein echtes Wachstum beim Engagement", habe am Montag Microsoft-Finanzvorständin Amy Hood auf einer Investorenveranstaltung gesagt. "Wir haben jetzt vier Geschäftsbereiche bei LinkedIn, die alle die 1-Milliarden-Dollar-Schwelle erreicht haben, und das Unternehmen wächst angesichts seiner Größe immer noch in einem sehr gesunden Tempo."LinkedIn, GitHub, Mojang oder Skype - Microsoft habe in jüngster Vergangenheit bei seinen Zukäufen stets einen guten Riecher bewiesen. Und auch bei ZeniMax und Activision Blizzard sehe "Der Aktionär" viel Potenzial für eine Wertsteigerung für die Aktionäre.Die Microsoft-Aktie bleibe auch im aktuellen Marktumfeld ein Basisinvestment. Werde die 300-USD-Marke geknackt, könne nachgekauft werden, so Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 11.03.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link