Börsenplätze Microsoft-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

166,90 EUR +2,27% (17.04.2020, 11:41)



Xetra-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

167,16 EUR +2,99% (17.04.2020, 11:26)



NASDAQ-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

177,04 USD +3,00% (16.04.2020)



ISIN Microsoft-Aktie:

US5949181045



WKN Microsoft-Aktie:

870747



Ticker-Symbol Microsoft-Aktie:

MSF



NASDAQ-Symbol Microsoft-Aktie:

MSFT



Kurzprofil Microsoft Corp.:



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) ist der weltgrößte Softwarehersteller. Die Microsoft Corp. ist mit seinem Vorzeigeprodukt Windows der führende Hersteller von PC-Betriebssystemen.



Inzwischen ist Microsoft Corp. auch Hardware-Hersteller von Produkten wie der Spielkonsole XBOX oder dem Tablet Surface. Durch die Übernahme der Handy-Sparte von Nokia ist Microsoft Corp. zudem zu einem der führenden Smartphone-Hersteller der Welt aufgestiegen.



Hauptsitz der Microsoft Corp. ist Redmond, Washington, USA. (17.04.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Microsoft-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Tech-Riesen Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der positive Newsflow rund um Microsoft nehme kein Ende. Zunächst sei bekannt geworden, dass Amazon im Vergabeprozess um einen Cloud-Großauftrag einen herben Rückschlag erlitten habe. Und am Donnerstag habe der Tech-Gigant dann den Cloud-Deal mit der NBA finalisieren können.Lange Zeit habe der milliardenschwere Cloud-Auftrag des US-Verteidigungsministeriums an Microsoft aufgrund der Klage des Mitbewerbers Amazon auf der Kippe gestanden. Nun scheine der Vergabestreit jedoch eine positive Wende für Microsoft zu nehmen.Die interne Kontrollbehörde des Pentagon habe in einer veröffentlichten Untersuchung keine formellen Fehler bei der Auftragsvergabe festgestellt und mitgeteilt, dass diese "in Einklang mit anwendbarem Recht" geschehen sei.Wie das Nachrichtenportal CNBC am Donnerstag berichtet habe, habe Microsoft nun einen weiteren aussichtsreichen Deal mit der US-amerikanischen Basketballliga NBA abgeschlossen. Der Deal sehe vor, dass die NBA unter anderem Microsofts Azure-Cloud zur Verbesserung des Online-Erlebnisses der Fans nutzen werde.Der CEO Satya Nadella habe sich mit diesem Deal sehr zufrieden gezeigt und von einer einmaligen Partnerschaft gesprochen. Außerdem habe er seine Mitarbeiter gelobt, die laut Nadella bei ihrer Arbeit im Homeoffice eine enorme Produktivität an den Tag legen würden.Der positive Newsflow rund um die Cloud von Microsoft spreche dafür, dass der Tech-Gigant seinem Ziel, Amazon als größten Cloud-Anbieter der Welt abzulösen, immer näher komme. Erst vor wenigen Wochen sei bekannt geworden, dass die Azure-Cloud im Zuge der Corona-Krise einen enormen Nutzungsanstieg erfahre.Für den "Aktionär" bleibt das Microsoft-Papier ein absolutes Basis-Investment, so Emil Jusifov. (Analyse vom 17.04.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link