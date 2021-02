Tradegate-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

191,16 EUR -0,84% (25.02.2021, 12:07)



XETRA-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

190,88 EUR -0,14% (25.02.2021, 11:52)



NASDAQ-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

234,55 USD +0,55% (24.02.2021, 22:00)



ISIN Microsoft-Aktie:

US5949181045



WKN Microsoft-Aktie:

870747



Ticker-Symbol Deutschland Microsoft-Aktie:

MSF



NASDAQ-Ticker-Symbol Microsoft-Aktie:

MSFT



Kurzprofil Microsoft Corp.:



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol Deutschland: MSF, NASDAQ-Ticker-Symbol: MSFT) ist der weltgrößte Softwarehersteller. Die Microsoft Corp. ist mit seinem Vorzeigeprodukt Windows der führende Hersteller von PC-Betriebssystemen.



Inzwischen ist Microsoft Corp. auch Hardware-Hersteller von Produkten wie der Spielkonsole XBOX oder dem Tablet Surface. Durch die Übernahme der Handy-Sparte von Nokia ist Microsoft Corp. zudem zu einem der führenden Smartphone-Hersteller der Welt aufgestiegen.



Hauptsitz der Microsoft Corp. ist Redmond, Washington, USA. (25.02.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Microsoft-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol Deutschland: MSF, NASDAQ-Ticker-Symbol: MSFT) unter die Lupe.Die Microsoft-Aktie habe im Zuge der Gesamtmarktschwäche etwas eingebüßt. Die Kursverluste sollten aber von kurzfristiger Natur sein. Denn weder aus operativer noch aus charttechnischer Sicht gebe es derzeit etwas zu beklagen. Nun schließe sich Microsoft mit seinem langjährigen Partner Accenture zusammen, um den kohlenstoffarmen Übergang in Großbritannien zu beschleunigen.Das Joint Venture der beiden Weltkonzerne Avanade werde Energieversorgern und Energieunternehmen dabei helfen, das Energiesystem zu transformieren und die Kosten für die Dekarbonisierung von Strom zu senken, unterstützt durch Open Data, Künstliche Intelligenz und digitale Mitarbeiter.Avanade werde seine digitalen Fähigkeiten und Kompetenzen mit der Microsoft-Technologie für die digitale Transformation kombinieren. Diese Partnerschaft baue auf jahrzehntelanger Teamarbeit auf. Accenture und Avanade hätten über 35.000 Microsoft-Projekte für über 12.000 Kunden in über 20 Branchen weltweit realisiert.Aktuell notiere die Microsoft-Aktie knapp über der 50-Tage-Linie. Erst ein nachhaltiges Abrutschen unter den GD50 könnte kurzfristig einen weiteren Verkaufsdruck auslösen. Nach oben gelte es für die Bullen schnell wieder den markanten Widerstand bei 232,86 USD (September-Hoch) zu überwinden. Danach stünden bereits die psychologisch wichtige 240-USD-Marke und das Allzeithoch bei 246,13 USD als nächste Anlaufziele für die Bullen bereit.Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Autor Emil Jusifov hält un­mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Microsoft, Accenture.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Microsoft-Aktie: