XETRA-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

194,78 EUR -0,14% (19.03.2021, 15:42)



NASDAQ-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

231,29 USD +0,25% (19.03.2021, 15:43)



ISIN Microsoft-Aktie:

US5949181045



WKN Microsoft-Aktie:

870747



Ticker-Symbol Deutschland Microsoft-Aktie:

MSF



NASDAQ-Ticker-Symbol Microsoft-Aktie:

MSFT



Kurzprofil Microsoft Corp.:



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol Deutschland: MSF, NASDAQ-Ticker-Symbol: MSFT) ist der weltgrößte Softwarehersteller. Die Microsoft Corp. ist mit seinem Vorzeigeprodukt Windows der führende Hersteller von PC-Betriebssystemen.



Inzwischen ist Microsoft Corp. auch Hardware-Hersteller von Produkten wie der Spielkonsole XBOX oder dem Tablet Surface. Durch die Übernahme der Handy-Sparte von Nokia ist Microsoft Corp. zudem zu einem der führenden Smartphone-Hersteller der Welt aufgestiegen.



Hauptsitz der Microsoft Corp. ist Redmond, Washington, USA. (19.03.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Microsoft-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol Deutschland: MSF, NASDAQ-Ticker-Symbol: MSFT) unter die Lupe.Der US-Software-Gigant Microsoft sei von dem massiven Abverkauf bei den Tech-Aktien weitestgehend verschont geblieben. Lediglich einen Verlust von neun Prozent hätten Anleger verkraften müssen. Seit dem gestrigen Donnerstag habe der Titel jedoch erneut mit Rücksetzern zu kämpfen und stehe nun an einer spannenden Marke.Nachdem die Microsoft-Aktie ein neues Allzeithoch bei 246,13 Dollar markiert habe, sei es zu einer branchenweiten Korrektur gekommen. Seitdem befinde sich der Wert in einer Konsolidierungsphase und schwanke dabei um das 2020er Hoch bei 232,86 Dollar und der 50-Tage-Linie, die aktuell bei 232,50 Dollar verlaufe.Nach einem starken Wochenauftakt sei der Titel jedoch am gestrigen Donnerstag deutlich unter diese Marke gefallen. Im Zuge dieses Verkaufssignals könne nun ein erneuter Test der Unterstützungszone, die von den Zwischenhochs bei 225,21 und 228,12 Dollar ausgehe, ausgeschlossen werden. Erst bei Kursen über dem März-Hoch bei 240,06 Dollar wäre die Konsolidierung beendet und die Chance auf ein neues Rekordhoch gegeben.Trotz der kurzfristigen Verkaufsimpulse bleibt Microsoft ein Basisinvestment, so Timo Nützel von "Der Aktionär". Der langfristige Aufwärtstrend sei nach wie vor intakt. Anleger sollten Rücksetzer für einen (Zu-)Kauf nutzen. (Analyse vom 19.03.2021)Börsenplätze Microsoft-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Microsoft-Aktie:194,54 EUR +0,33% (19.03.2021, 15:53)