Börsenplätze Microsoft-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

295,25 EUR +0,36% (15.11.2021, 15:27)



XETRA-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

296,30 EUR +0,75% (15.11.2021, 15:11)



NASDAQ-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

336,72 USD +1,29% (12.11.2021, 22:00)



ISIN Microsoft-Aktie:

US5949181045



WKN Microsoft-Aktie:

870747



Ticker-Symbol Microsoft-Aktie:

MSF



NASDAQ-Symbol Microsoft-Aktie:

MSFT



Kurzprofil Microsoft Corp.:



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol Deutschland: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) ist ein weltweit führendes Softwareunternehmen. Die Gesellschaft bietet ein breites Spektrum an Software-Produkten und Dienstleistungen für verschiedene Nutzergeräte. Die Produktpalette erstreckt sich von den Windows-Betriebssystemen für PCs, Mobilgeräte und Netzwerke über Serversoftware für Client-Server-Umgebungen, Anwendungsprogramme und Desktop-Applikationen für Unternehmen sowie private Nutzer und Multimedia-Anwendungen bis hin zu Internet-Plattformen und Entwickler-Tools. Zusammen mit dem weltweit meistverwendeten Betriebssystem Windows bilden die Büroprogramme der Marke Office die Hauptstützen des Unternehmens.



Im Onlinebereich betreibt der Konzern die Internet-Suchmaschine Bing und die Abonnementversionen der neuesten Office-Varianten. Über den Internet-Telefondienst Skype stellt das Unternehmen seinen Kunden sowohl Sprach- als auch Videotelefonie zur Verfügung. Die Hardware-Sparte des Unternehmens bedient Microsoft Surface, eine Reihe verschiedener Tablets. Mit den Videospielkonsolen Xbox 360 und Xbox One platziert sich Microsoft außerdem an den Spitzenpositionen der Videospielbranche. 2016 übernahm der Technologie-Riese das Karriere-Netzwerk LinkedIn. (15.11.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Microsoft-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Software-Herstellers Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die jüngsten Quartalszahlen von Microsoft hätten kaum etwas zu wünschen übrig gelassen. Der Softwareriese habe in jeder einzelnen Sparte zugelegt. Der Konkurrent Amazon.com ( ISIN US0231351067 WKN 906866 ) habe dagegen Schwächen in seinem Kerngeschäft gezeigt. Im Wettstreit der beiden Giganten sei insbesondere die Entwicklung in der Cloud interessant. Und hier hole Microsoft weiter auf.Ein Lichtblick bei den glanzlosen Q3-Zahlen von Amazon sei die anhaltende Stärke der Cloud-Sparte Amazon Web Services (AWS) gewesen. AWS habe seine Erlöse im Berichtszeitraum um 39 Prozent auf 16,11 Milliarden Dollar gesteigert. Der operative Gewinn habe bei 4,88 Milliarden Dollar gelegen. Das entspreche einer sehr ordentlichen operativen Marge von knapp 30 Prozent. Und dennoch dürften die Ergebnisse Amazon-CEO Andy Jassy etwas Sorgen bereiten.Amazon sei immer noch klarer Cloud-Marktführer. Zuletzt habe Microsoft jedoch deutlich gegenüber Amazon aufgeholt und den Abstand bei den Marktanteilen bis auf zwölf Prozentpunkte verkürzt. Und diese Entwicklung dürfte sich fortsetzen. Denn die Azure-Plattform von Microsoft habe im vergangenen Quartal wieder um 50 Prozent zugelegt und damit elf Prozentpunkte mehr als AWS.Ein Grund für diesen Erfolg dürfte das aggressive Marketing von Microsoft sein. Auf seiner Website liste das Unternehmen zahlreiche Vorteile von Azure gegenüber AWS auf. Unter anderem würden dort auch Kostenvorteile genannt. Zudem profitiere Microsoft von seiner riesigen Reichweite im Softwarebereich und werbe bei seinen Kunden offensiv für die Azure-Produkte. Eine Strategie, die sich offensichtlich auszahle."Der Aktionär" bleibt für beide Unternehmen bullish und empfiehlt Investierten dabeizubleiben, so Emil Jusifov von "Der Aktionär". (Analyse vom 15.11.2021)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Autor Emil Jusifov hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Microsoft, Amazon.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link