XETRA-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

173,98 EUR -0,51% (11.12.2020, 17:35)



NASDAQ-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

211,37 USD +0,40% (11.12.2020, 18:12)



ISIN Microsoft-Aktie:

US5949181045



WKN Microsoft-Aktie:

870747



Ticker-Symbol Deutschland Microsoft-Aktie:

MSF



NASDAQ-Ticker-Symbol Microsoft-Aktie:

MSFT



Kurzprofil Microsoft Corp.:



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol Deutschland: MSF, NASDAQ-Ticker-Symbol: MSFT) ist der weltgrößte Softwarehersteller. Die Microsoft Corp. ist mit seinem Vorzeigeprodukt Windows der führende Hersteller von PC-Betriebssystemen.



Inzwischen ist Microsoft Corp. auch Hardware-Hersteller von Produkten wie der Spielkonsole XBOX oder dem Tablet Surface. Durch die Übernahme der Handy-Sparte von Nokia ist Microsoft Corp. zudem zu einem der führenden Smartphone-Hersteller der Welt aufgestiegen.



Hauptsitz der Microsoft Corp. ist Redmond, Washington, USA. (11.12.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Microsoft-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Technologieunternehmens Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol Deutschland: MSF, NASDAQ-Ticker-Symbol: MSFT) unter die Lupe.Die Microsoft-Aktie habe in den vergangenen Handelstagen leichte Kursverluste hinnehmen müssen. Dabei seien die Aussichten für den Windows-Konzern unverändert positiv: Die wiederkehrenden Lockdown-Maßnahmen sowie der Launch der neuen Xbox-Konsole dürften der Aktie mittelfristig weiteren Auftrieb geben.Deutschland stehe erneut vor einem Lockdown. Dies habe der Bundesgesundheitsminister Jens Spahn bereits angedeutet. Ein Lockdown der größten Wirtschaftsnation in Europa würde Signalwirkung für andere Länder haben. Diese Entwicklung spiele Microsoft, das unter anderem die beliebte Videokonferenz-App Teams in seinem Portfolio habe, in die Karten.Gleichzeitig greife Microsoft mit seiner Gaming-Sparte weiter an: Im kommenden Frühjahr solle das Spiele-Abonnement auch auf iOS-Geräte ausgedehnt werden. Für den Preis von monatlich 12,99 Euro könnten Spieler damit aus über 100 PC-und Konsolengames auswählen und diese auf einem beliebigen Endgerät spielen. Bisher erwirtschafte die Gaming-Sparte rund neun Prozent des Gesamtumsatzes und solle in den kommenden Jahren laut Analystenschätzungen stärker wachsen als das Windows-Geschäft.Durch die Ausweitung des Gaming-Angebots auf mobile Endgeräte spreche Microsoft Milliarden potenzielle Neukunden an und bleibe dank seines breiten Homeoffice-Angebots nach wie vor ein Profiteuer der Coronakrise. Neueinsteiger könnten den Rücksetzer der vergangen Handelstage zum Aufbau einer ersten Position nutzen. Investierte lassen unverändert die Gewinne laufen, so Jan Paul Fori von "Der Aktionär" zur Microsoft-Aktie. (Analyse vom 11.12.2020)Börsenplätze Microsoft-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Microsoft-Aktie:174,40 EUR +0,57% (11.12.2020, 18:25)