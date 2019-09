Tradegate-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

Kurzprofil Microsoft Corp.:



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Ticker-Symbol: MSFT) ist der weltgrößte Softwarehersteller. Die Microsoft Corp. ist mit seinem Vorzeigeprodukt Windows der führende Hersteller von PC-Betriebssystemen.



Inzwischen ist Microsoft Corp. auch Hardware-Hersteller von Produkten wie der Spielkonsole XBOX oder dem Tablet Surface. Durch die Übernahme der Handy-Sparte von Nokia ist Microsoft Corp. zudem zu einem der führenden Smartphone-Hersteller der Welt aufgestiegen.



Hauptsitz der Microsoft Corp. ist Redmond, Washington, USA. (23.09.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Microsoft-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Software-Herstellers Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker Symbol: MSF, NASDAQ-Ticker-Symbol: MSFT) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Seit Wochen konsolidiere die Microsoft-Aktie auf hohem Niveau. Die Anleger würden gespannt auf den Ausbruch auf ein neues Rekordhoch warten, doch das lasse weiter auf sich warten. Gelinge das Break, wäre der Weg zu neuen Hochs frei. Die Analysten würden für den Software-Giganten immer noch nennenswertes Kurspotenzial sehen.Microsoft bleibe ein Liebling der Wall-Street-Experten. 34 der von "Bloomberg" befragten Analysten würden die Aktie zum Kauf empfehlen. Zwei würden "halten" sagen, nur einer sage "verkaufen". Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liege bei 155,70 Dollar - das ergebe ein Potenzial von zwölf Prozent.Ein Kurstreiber für die Aktie werde in der kommenden Zeit sehr wahrscheinlich das Aktienrückkaufprogramm des Konzerns sein. Microsoft werde eigene Aktien im Wert von bis zu 40 Milliarden Dollar erwerben. Dies habe der Software-Spezialist in der vergangenen Woche bekannt gegeben.Microsoft bleibe eine spannende Investmentstory, was unter anderem an den Erfolgen des Unternehmens im Cloud-Geschäft liege. Gelinge das Break auf ein neues Rekordhoch, würden aller Voraussicht nach Anschlusskäufe erfolgen.